Футбольный турнир за кубок главы городского округа Лобня собрал 18 команд

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Совсем скоро у любителей футбола в Лобне будет еще больше возможностей для тренировок и соревнований. После реконструкции откроют стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна. Там уже уложен искусственный газон на футбольном поле, нанесена разметка, установлены защитные сетки, трибуны и раздевалки.

«Чем больше людей занимается спортом, тем крепче и здоровее наше общество. Вы знаете, что благодаря поддержке губернатора направлению физической культуры и спорта уделяется особое внимание», - сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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Турнир проводится в 22-й раз. Если в прошлом году в нем принимали участие 12 команд, то в этом их уже 18. Организаторы даже приняли решение разделить их на две сетки.

Финальные матчи проводили в день награждения, поэтому имена чемпионов стали известны незадолго до торжественной церемонии. Небольшой дождь не помешал футболистам продемонстрировать красивую игру. Обладателем кубка стала команда «Шереметьево».