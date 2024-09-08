Футбольный турнир среди сотрудников городских предприятий провели в Химках

Футбольное поле, на котором проходили матчи, оснащено современным оборудованием и соответствует всем требованиям. Турнир прошел в дружеской и спортивной атмосфере, а команды продемонстрировали высокий уровень мастерства и командного духа.

По итогам соревнований победу одержала команда «Шереметьево безопасность», которая заняла первое место. Второе место досталось команде «Аэромар», а бронзовые медали завоевали сотрудники предприятий «Контроль ИТ» и «ИТИС».

В рамках турнира также прошло чествование лучших сотрудников, которым были вручены благодарственные письма за их вклад в развитие города и страны.

Отметим, что в честь 85-летнего юбилея городского округа Химки было организовано более 160 праздничных мероприятий. Тематические программы прошли во всех микрорайонах округа, а главной площадкой празднования стал парк Толстого, где жители и гости города смогли насладиться разнообразными развлечениями и культурными событиями.

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