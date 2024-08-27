Футбольный турнир среди мам спортсменов прошел в Серпухове

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Организаторами турниров в Подмосковье выступают Министерство физической культуры и спорта Московской области и «Футбольные мамы». На стадионе «Спартак» около 70 участниц из Московской области и Москвы продемонстрировали свои силу, ловкость и выносливость.

Серпухов представили команды «Мамы Ястребов» и «Большевик Талант». Соревнования проходили в формате 5×5, продолжительность матчей составила два тайма по 10 минут. Все серпуховские мамы показали яркую игру, волю к победе и упорство. Команда «Большевик Талант» заняла третье место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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