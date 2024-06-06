Футбольный турнир среди мам прошел в Химках

Первый матч завершился победой «МамСити» над «Кутузово» с результатом 2:1. Голы забили Анастасия Пахомова и Юлия Львович. Следующую игру «МамСити» вели против «НеМамкай» и выиграли ее со счетом 1:0. Очки для команды заработала руководитель «МамСити» Екатерина Сурина.

«Мы - мамы, мамы футболистов. Наши дети занимаются также в Химках, защищают наш город. Команда состоит из предпринимательниц, педагогов, инженеров, руководителей высшего звена и даже девушек из оборонной промышленности. Все пришли с нуля и достигли своего уровня», - рассказала капитан команды «МамСити» Екатерина Николаева.

Серебро заслужила команда «Кутузово». Они обыграли «НеМамкай» с результатом 2:1. Призерам достались бесплатные билеты в кино.

«МамСити» - первая в Химках футбольная команда матерей. Спортсменки уже побеждали в серебряном кубке Московской федерации футбола. Также они ежегодно проводят местные турниры и участвуют в московских и областных.

«К команде притягиваются очень активные девушки совершенно из разных сфер, разного возраста - от 18 до 50. У нас команда единомышленниц, мы объединены поддержкой друг друга. Да, возможно, мы не столько техничны, профессиональны, но мы даём огромный заряд энергии, выкладываемся на поле, это очень зрелищно и ярко. Мужчины не смеются над нами, а даже восхищаются», - поделилась руководитель команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы первые в спорте» Екатерина Сурина.

Следующий турнир объединения «Да! Мы в спорте» пройдет 12 июня в торгово-развлекательном центре МЕГА. Дети и гости соревнований смогут не только поддержать родных, но и принять участие в мастер-классах.

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