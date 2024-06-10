Футбольный турнир памяти Владислава Волкова прошел в Королеве

Для гостей турнира подготовили много развлечений. Это квесты, угощения и призы. Так, среди болельщиков разыграли более 500 подарков, в том числе три велосипеда.

В рамках соревнований также прошел турнир по киперболу. В этой игре особое внимание уделяется вратарям и их важности в футболе. Как отметил замглавы округа, такие направления особенно важны для развития спорта.

«Такие новые дисциплины мы проводим на Кубке Волкова впервые, но я уверен, что они очень зайдут, потому что у нас очень много ребят в городе занимается футболом, для многих это очень интересно - просто прийти и попробовать себя. Надеемся, что вратари покажут класс», - добавил он.

Всего в соревнованиях участвовали восемь команд. Среди них будут космонавты и специалисты центра подготовки. Комментировать игры будут Дмитрий Губерниев и Игорь Акинфеев.

Для развития спорта в Коломне ведут большую работу. Так, за последние годы в Коломне отремонтировали несколько спортивных объектов. Новый облик получил самый старый стадион «Металлист», открыли двери два бассейна, а в будущем обновление ждет стадион «Чайка» в микрорайоне Юбилейном.

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Владислав Волков - известный летчик-космонавт, чьей памяти посвятили футбольный турнир на стадионе «Металлист». Таких важных спортивных событий в округе несколько, и все они пользуются большой популярностью - на них охотно собираются и жители, и гости муниципалитета. На мероприятия часто приглашают космонавтов и сотрудников конструкторских бюро.