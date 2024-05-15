Футбольный матч в честь космонавта Волкова пройдет в Королеве

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Участниками соревнований станут восемь команд. За места на пьедестале поборются ФК «Металлист» из Королева, ФК «Восток» из Электростали, ФК «Витязь» из Подольска, команда СШ «Сатурн» из Раменского, ФК «Зоркий» из Красногорска и команда СШОР Клин.

В рамках соревнований свое мастерство также продемонстрируют юные футболисты. Они поборются за призы фонда Игоря Акинфеева.

Для участников соревнований и болельщиков подготовят большую развлекательную программу, включая гала-матч между сборной ветеранов и отрядом космонавтов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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