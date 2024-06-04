Футбольный матч между медиками и Молодежным советом прошел в Одинцове
В футбольном матче сразилась команда филиалов горбольницы № 45 и объединенная команда филиалов Одинцово и Никольское. Игру посетили депутаты округа.
«Болельщики подготовились: с трибун доносились кричалки и речевки, а особенно ярые фанатки подготовили плакаты для своих любимых команд. Конечно, победила дружба!» - рассказала председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова.
Главному врачу Одинцовской областной больницы Александру Грицанчуку вручили благодарственное письмо за создание и реализацию спортивных проектов среди медиков округа. Футбольные команды получили в подарок микроволновые печи.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительства в Подмосковье еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, крытые катки и стадионы.
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