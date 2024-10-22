22 октября 2024, 15:15

Футбольный клуб «Метеор» занял 4-е место на первенстве Подмосковья

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В Жуковском состоялся дебют вновь сформированной футбольной команды «Метеор». Спортсмены в домашнем матче сыграли с футбольным клубом «Знамя труда — 2» из Орехово-Зуева. Жуковские футболисты завоевали 4-е место на первенстве Московской области.

Матч финального тура первенства Московской области в лиге Б-2 прошел на центральном поле спорткомплекса «Метеор» в Жуковском. Вновь сформированный состав команды «Метеор» сыграл против футбольного клуба «Знамя труда - 2» из Орехово-Зуева. Поболеть за игроков приехал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

«Отмечу, что игра получилась захватывающей и напряженной: нам достался очень сильный противник», - сказал он.

Футболисты «Метеора» со счетом 0:2 проиграли гостям из Орехово-Зуева, заняв четвертое место турнирной таблицы.

Напомним, после длительного перерыва в этом году футбольную команду «Метеор» снова сформировали.

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Спортсмены Футбол Жуковский
22 октября 2024, 15:36
Готовность снегоуборочной техники и инвентаря к зимнему сезону проверили в Реутове
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В городском округе Реутов готовят общественные пространства к зимнему периоду. Более 40 спецмашин очистят парки муниципалитета в этом году.

Заместитель министра Подмосковья Денис Чижик, первый заместитель главы муниципалитета Алексей Ковязин и заместитель по благоустройству Лилия Богданова проинспектировали общественные территории Реутова. Комиссия посетила парк культуры и отдыха «Фабричный пруд». Они пообщались с работниками коммунальных служб, осмотрели снегоуборочную технику и инвентарь.

«Городской округ никогда не входил в число проблемных. Работа в области подготовки общественных территорий к зиме всегда была слажена», - подчеркнул Денис Чижик.

Замминистра добавил, что парки полностью готовы к зимнему сезону: их обеспечили новой техникой, а штат специалистов полностью укомплектовали.

Отметим, в зимний сезон за чистоту общественных пространств в городском округе Реутов отвечает муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление». В этом году для поддержания порядка на улицы выйдут 40 машин спецтехники. Также управление приобрело 409 тонн соли и 84 тонны песко-соляной смеси. Штат организации укомплектовали на 94%.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Реутов
22 октября 2024, 13:17
Конкурс пианистов пройдет в детской школе искусств в Воскресенске 14 ноября
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Открытый конкурс технического фортепианного мастерства «Играем этюды» состоится в Воскресенске. Юные пианисты будут состязаться в школе «Элегия» 14 ноября.

В ежегодном конкурсе показывают свое мастерство ученики фортепианных отделов детских школ искусств и музыкальных школ городского округа. С 2022 года к ним присоединились и музыканты из Егорьевска. Возраст участников составляет от восьми до 15 лет.

Главной задачей мероприятия является выявление талантливых пианистов, их поддержка и обмен опытом между детскими музыкальными учебными заведениями. Конкурс развивает интерес юных артистов к фортепианной игре. С каждым годом он собирает все больше участников, а их мастерство растет.

Желающие выступить на конкурсе могут заполнить заявку и отправить ее по электронной почте до 1 ноября.

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Музыка Воскресенск конкурсы
22 октября 2024, 12:15
Областной праздник «Отцы и дети» прошел в парке в Лосино-Петровском
Парки г.о. ЛосиноПетровский
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В Лосино-Петровском городском парке прошло областное мероприятие «Отцы и дети». Для жителей подготовили интересную развлекательную программу с мастер-классами и тематической фотозоной.

Для юных гостей подготовили увлекательный квест, а также веселую анимационную программу.

На протяжении праздника работала чайная станция, где можно было согреться у очага.

Для всех провели мастер-класс по изготовлению деревянных карандашниц. Эта станция пользовалась спросом. Жители с удовольствием сделали предмет канцелярии, который забрали домой на память.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лосино-Петровский Парки
22 октября 2024, 12:15
Опухоль размером с мяч удалили с плеча пациентки в Зарайской больнице
Медиасток.рф
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Женщина 56 лет поступила в Зарайскую больницу с крупным новообразованием плеча, размер которого сопоставим с мячом для пилатеса. Опухоль росла два года и не причиняла боль.

В течение нескольких месяцев пациентка консуль­тировалась у разных специалистов и трижды проходила гистологическое исследование. Оно показало доброкачественный характер образования.

«После всех проверок пациентка вернулась к нам с исключенной онкологией. Приняли решение о хирургическом удалении новообразования. В течение часа хирурги удалили опухоль и восстановили нормальное состояние плеча», - рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

Операция прошла без осложнений, а гистологическое исследование уже удаленной опухоли еще раз подтвердило доброкачественный характер новообразования.

Сейчас женщина дома, она вернулась к обычной жизни.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Здравоохранение Больницы Зарайск

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