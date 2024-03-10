Футбольный клуб из Химок примет «Краснодар» в матче Кубка России

Билеты будут продаваться в кассах стадиона и на официальном сайте команды. Организаторы предусмотрели возможность бесплатного посещения матча для определенных социальных групп. Среди них дети до 17 лет, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, военнослужащие и люди с инвалидностью. Для получения льготы необходимо предъявить соответствующий документ при покупке билета и на входе на стадион.

Отметим, что людям с инвалидностью I и II групп предоставляется специальный сектор, а также возможность оформления абонементов для себя и одного сопровождающего (для лиц с инвалидностью I группы). Для этого нужно отправить заявку по электронной почте на адрес disability@fckhimki.ru.

Четвертьфинальные матчи «Пути регионов» обещают стать захватывающими. После ответных игр команды, которые не смогут пройти дальше, продолжат свои выступления на втором этапе турнира. Тем временем победители пар получат шанс сразиться с клубами, проигравшими в четвертьфинале раунда плей-офф.

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