Футбольный клуб из Химок обыграл «Уфу» на соревнованиях за Кубок России
Футбольная команда из городского округа Химки стала победителем 5-го раунда «Пути регионов» Fonbet Кубок России. Домашняя встреча с «Уфой» завершилась с результатом 1:0 в пользу химчан.
Победу команде принес точный удар с пенальти бомбардира Хетага Хосонова.
«Ребят поблагодарил за самоотдачу. Они четко понимают, что Кубок - трофей, но мы следуем шаг за шагом. Идем к тому, чтобы над любым соперником доминировать на поле», - сказал главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев.
Теперь болельщики клуба «Химки» ждут исхода пятничной жеребьевки: следующий раунд определит дальнейшую судьбу команды. Если химчане выиграют этот тур, они выступят против сильнейших команд страны в плей-офф турнира. Состязания пройдут по системе вылета после двух поражений.
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