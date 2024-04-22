Футбольный клуб «Химки» сыграет с «КамАЗом» 24 апреля

Билеты на матч можно приобрести на официальном сайте футбольного клуба «Химки», а также в кассах стадиона непосредственно 24 апреля. Школьники до 17 лет, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и участники боевых действий, а также болельщики с инвалидностью могут посетить игру бесплатно.

Сейчас футбольный клуб «Химки» располагается на третьем месте турнирной таблицы. Ближайшие соперники - «Динамо» из Махачкалы и «Акрон» из Тольятти.

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