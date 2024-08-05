05 августа 2024, 20:43

Футбольный клуб «Броук Бойз» из Одинцово вышел во второй раунд Кубка России

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Матч между командами «Квантом» и «Броук Бойз» прошел на центральном стадионе Одинцовского городского округа. Со счетом 4:2 во второй раунд Кубка России по футболу вышел клуб «Броук Бойз».

Медиаклуб «Броук Бойз» вышел в 1/128 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Первые минуты матча «Квант» провел активно. Дальше «Броуки» перехватили инициативу на свою сторону и владели ей почти весь первый тайм. Ближе к перерыву «Квант» заработал угловой и успешно его разыграл. Триумф длился недолго, медиаклуб быстро сравнял счет. Игра перешла в серию пенальти. Здесь лучше всего себя показали «Броук бойз». Следующий матч медиаклубу предстоит вести с «Химиком».

«Собрать коллектив, превратить его в родной клуб, стать частью официальных соревнований, выйти с ним в Кубок, пройти свою первую стадию - это похоже на мечту из подростковой молодости времен „Футбольного менеджера“. Только тут не виртуальный мир, а действительность. Знаю, как тернисто и долго они к этому шли. Трудом и мечтой», - прокомментировал директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Терешин.

Сразу три клуба из футбольной Медиалиги - Broke Boys, 2DROTS и «Амкал» сыграют в Кубке России среди профессионалов в этом сезоне.

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Одинцово Футбол Россия
05 августа 2024, 21:07
Фестиваль кукольных театров пройдет в Мытищах с 12 по 17 сентября
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Международный фестиваль-премия кукольных театров «Имени Железкина» пройдет в Мытищах с 12 по 17 сентября. Зрителям покажут 12 спектаклей-финалистов, в том числе постановку театра кукол из Казахстана.

Фестиваль кукольных театров стартует в Мытищах с 12 сентября, там представят 12 спектаклей-финалистов. Мангистауский областной театр кукол города Актау забрал номинацию «Лучший спектакль зарубежного театра кукол». В его репертуаре более 90 спектаклей, один из них «Земля предков». Эта пьеса написана Насыровой для актера Ержана Бигашева. Спектакль о времени, когда правил Великий Тенгри.

Церемония закрытия фестиваля состоится 17 сентября в 15:30 в театре кукол «Огниво» имени Станислава Железкина по адресу: улица Шараповская, дом 4, корпус 1.

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Казахстан Театры
05 августа 2024, 21:03
Инспектор полиции напомнила детям из Мытищ правила безопасности
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Инспектор по делам несовершеннолетних напомнила юным жителям городского округа Мытищи правила поведения в общественных местах. Беседу провели в городском лагере дневного пребывания.

Дети из лагеря дневного пребывания в Мытищах узнали, почему нельзя общаться с незнакомцами и как вести себя в общественных местах. Об этом на встрече им напомнила инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское». Она также объяснила, почему ребятам не следует находиться на улице ночью без сопровождения взрослых и какие могут быть последствия. Школьникам рассказали о вреде алкоголя, табака и наркотических средств для организма. Юные мытищинцы узнали, что такое административная и уголовная ответственность, с какого возраста она наступает.

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Дети Мытищи Полиция
05 августа 2024, 20:57
Врач МОНИИАГ Сибряева рассказала об опасности «скрытых» инфекций при беременности
ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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Одной из самых частых причин невынашивания беременности врачи называют наличие в организме будущей матери так называемых скрытых инфекций. Это название неслучайно, ведь женщина может даже не подозревать, что является носителем, ведь никаких симптомов нет. Врач акушер-гинеколог Валерия Сибряева МОНИИАГ рассказала, какие анализы необходимо сдать всем, кто планирует рождение ребенка.

По ее словам, наличие этих инфекций снижают иммунитет, вызывают риск присоединения других инфекционных заболеваний и могут провоцировать воспалительные процессы в организме будущей матери.

«Наличие у будущей мамы перечисленных инфекций грозит внутриутробным инфицированием плода. Это может проявляться самыми разными симптомами: от высыпаний на коже до внутриутробных пневмоний, которые требуют продолжительного лечения», - рассказала Сибряева.

Она добавила, что, запланировав беременность, необходимо сдать анализы на наличие «скрытых инфекций».

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Беременность Врачи
05 августа 2024, 20:29
Пловец из Истры Герман Зажирский стал призером Кубка России
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Спортсмен из городского округа Истра Герман Зажирский одержал победу в финале Кубка России по плаванию. Всего в соревнованиях участвовали 560 спортсменов из 57 регионов страны.

Второе место на дистанции 200 метров баттерфляем занял пловец из Истры Герман Зажирский. Он проплыл ее за минуту 58 секунд.

До этого спортсмен отлично показал себя на первенстве России и завоевал золото. Сейчас Герман готовится представить родной округ на встрече со сборной Венгрии, которая пройдет с 8 по 10 августа в Дебрецене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что более 27 миллиардов рублей пойдёт на развитие спорта в Подмосковье за три года.

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Спортсмены Истра

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