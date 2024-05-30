Футбольный фестиваль «ЦСКА — все сюда!» пройдет в Домодедове

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, главная цель мероприятия - дать стимул всем участником для занятий спортом и мотивировать вести здоровых образ жизни, а также отобрать талантливых ребят, которые смогут пройти обучение в академии ЦСКА.

«Футбольный фестиваль „ЦСКА - Все сюда!“ проводится именно для поддержки мотивированных ребят, которые планируют связать свою жизнь с футболом. Уверена, что главы и других регионов помогут нам в этой работе, чтобы как можно больше детей смогли поучаствовать в фестивале», - рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

На фестивале автограф-сессию проведет легендарный полузащитник ПФК ЦСКА Алан Дзагоев, также все желающие смогут сфотографироваться с кубком УЕФА - трофеем, который Московская команда выиграла в 2005 году.

Все участники соревнований получат электронный сертификат участника с результатами, а сильнейшие выиграют главный приз - шанс стать учеником академии ЦСКА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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