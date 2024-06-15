Футбольный фестиваль «ЦСКА — Все сюда!» провели в Одинцове
Футбольный фестиваль «ЦСКА — Все сюда!» прошел на центральном стадионе Одинцова. Спортивный праздник при поддержке Агентства стратегических инициатив и правительства Московской области организовал армейский клуб.
Главными целями мероприятия стала популяризация здорового образа жизни и мотивация всех участников к занятиям спортом. Кроме того, на фестивале прошел отбор талантливых молодых ребят, сильнейшие из которых пройдут обучение в академии ЦСКА.
«Агентство стратегических инициатив окажет фестивалю всестороннюю поддержку, чтобы и ученики спортивных школ, и простые ребята, которые занимаются спортом пока что на любительском уровне, получили шанс пройти обучение в академии ЦСКА», - рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Более 100 детей 10- 11 лет приняли участие в турнире в формате 3×3 на специальных надувных площадках, а затем юные футболисты прошли тестирование технического и физического уровня подготовки.
Кроме того, все желающие смогли взять автограф у защитника ЦСКА Алексея Березуцкого и сделать фотографию с одним из главных трофеев в истории клуба - кубком УЕФА.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».