Главными целями мероприятия стала популяризация здорового образа жизни и мотивация всех участников к занятиям спортом. Кроме того, на фестивале прошел отбор талантливых молодых ребят, сильнейшие из которых пройдут обучение в академии ЦСКА.

«Агентство стратегических инициатив окажет фестивалю всестороннюю поддержку, чтобы и ученики спортивных школ, и простые ребята, которые занимаются спортом пока что на любительском уровне, получили шанс пройти обучение в академии ЦСКА», - рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Более 100 детей 10- 11 лет приняли участие в турнире в формате 3×3 на специальных надувных площадках, а затем юные футболисты прошли тестирование технического и физического уровня подготовки.

Кроме того, все желающие смогли взять автограф у защитника ЦСКА Алексея Березуцкого и сделать фотографию с одним из главных трофеев в истории клуба - кубком УЕФА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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