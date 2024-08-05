05 августа 2024, 14:24

Футбольный чемпионат Подмосковья прошел в Можайске

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На стадионе «Спартак» в Можайске прошел матч чемпионата Московской области среди мужских команд Лиги А. Команда «Багратион» сыграла домашний матч с одним из лидеров турнирной таблицы — командой «Красное знамя» из Ногинска.

Гости первую половину матча доминировали на поле и на 20-й минуте смогли забить мяч в ворота можайской команды. К началу второго тайма футболисты «Багратиона» смогли собраться, и Лев Подавалкин забил гол на 6-й минуте игры. На 73-й минуте матча Алексей Мокробородов передал пас из центра поля Льву Подавалкину, который реализовал шанс и отправил мяч в ворота соперников. В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Следующий матч команда проведет против футбольного клуба из Люберец. Он начнется на стадионе «Спартак» 10 августа в 18:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Футбол Можайск
05 августа 2024, 15:01
Система управления топливными долгами предприятий ЖКХ появится в Подмосковье
Медиасток.рф
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Электронную систему управления задолженностью предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы создадут в Московской области. Главным пользователями нового цифрового реестра станут администрации городских округов, поставщики ТЭР, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, Подмосковный единый информационно-расчетный центр.

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона Евгения Хромушина, автоматизированная система позволит повысить эффективность контроля за платежной дисциплиной в регионе.

«Мы ожидаем, что за счет работы системы задолженность предприятий ЖКХ за ТЭР снизится, а это, в свою очередь, должно положительно сказаться на надежности предоставления коммунальных услуг жителям Подмосковья», - пояснил Хромушин.

Благодаря новой системе все участники топливно-энергетической цепочки смогут самостоятельно загружать в нее данные и получать информацию обо всех задолженностях в этой сфере.

Ожидается, что система заработает четвертом квартале этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
05 августа 2024, 15:00
Точки продажи бахчевых культур проверят в Ленинском округе
Администрация Ленинского городского округа
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В Ленинском городском округа 1 августа открылись точки по продаже арбузов и дынь. Сотрудники отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации проверят продавцов на соответствие требованиям.

Документы вправе проверить не только профильные специалисты администрации, но и жители городского округа.

«Самое важное, чтобы объект размещался по договору аренды. Все продавцы должны иметь на точке сертификат о соответствии на всю продукцию, а также медицинскую книжку», - прокомментировал эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Илья Булгаков.

В этом году открыли более 70 мест по продаже бахчевых. Если у продавца найдут нарушения - его оштрафуют на пять тысяч рублей. Без договора аренды точку демонтируют.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Сельское хозяйство Ленинский округ
05 августа 2024, 15:00
Коломна стала участником всероссийского туристического форума в Выборге
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В Выборге прошел всероссийский туристический форум «Россия вдохновляет на путешествия», в котором принял участие и городской округ Коломна. На мероприятии свои проекты представили 76 спикеров сферы туризма и смежных отраслей.

Прошедший в Выборге всероссийский туристический форум «Россия вдохновляет на путешествия» объединил более 300 представителей туристической отрасли из 100 городов России и Беларуси. Городской округ Коломна также представил свои проекты.

Мероприятие длилось три дня. Собравшиеся принимали участие в экспертных сессиях, лекциях, пленарных заседаниях, изучали презентации успешных туристических проектов. На форуме выступили 76 экспертов сферы туризма и смежных отраслей.

Коломна презентовала свои проекты в двух сессиях: «Музеи и городской туризм» и «Россия событийная».

«На всероссийском форуме мы рассказали о большом разнообразии экскурсионных программ в нашем городском округе, о брендах и флагманских туристических объектах. Пригласили гостей на ближайшие мероприятия - день города Озеры, текстильный фестиваль „Ткань Озер“, фестиваль-конкурс „Лука - море!“, яблочно-книжный фестиваль в Коломне и день города Коломны», - отметила Дарья Тельнова, начальник управления по культуре и туризму администрации округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Туризм
05 августа 2024, 14:57
Подмосковное управление МЧС напомнило правила безопасности у водоемов
Главное управление МЧС России по Московской области
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МЧС Подмосковье уделяет особое внимание безопасности детей в период купального сезона. В этом году он продлится до 31 августа.

Как рассказали в ведомстве, для обеспечения безопасности жителей в регионе регулярно проводят рейды. Специалисты посещают популярные места отдыха жителей и напоминают о правилах поведения у водоемов.

«Специалисты Главного управления МЧС России по Московской области напоминают, что отдыхая у воды, необходимо быть осторожными, а также помнить и неукоснительно соблюдать правила безопасности», - сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что важно выбрать правильное место для летнего отдыха. Купаться разрешено только в специально оборудованных местах, а детей не стоит оставлять без присмотра.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых МЧС РФ

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