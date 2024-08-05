Футбольный чемпионат Подмосковья прошел в Можайске

Гости первую половину матча доминировали на поле и на 20-й минуте смогли забить мяч в ворота можайской команды. К началу второго тайма футболисты «Багратиона» смогли собраться, и Лев Подавалкин забил гол на 6-й минуте игры. На 73-й минуте матча Алексей Мокробородов передал пас из центра поля Льву Подавалкину, который реализовал шанс и отправил мяч в ворота соперников. В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Следующий матч команда проведет против футбольного клуба из Люберец. Он начнется на стадионе «Спартак» 10 августа в 18:00.

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