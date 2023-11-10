Футбольное поле с подогревом и новые трибуны появятся на стадионе «Гидросталь» в Чехове
Капитальный ремонт спортивного стадиона «Гидросталь» завершается в Чехове. Там обновили футбольное поле, беговые дорожки, волейбольную площадку и хоккейную коробку.
На стадионе также появились новые трибуны на 1,2 тысячи мест и информационное табло. Спортсмены смогут тренироваться круглый год благодаря системе обогрева поля.
Кроме того, на территории появились административный корпус, комфортная зона ожидания и раздевалки.
Стадион «Гидросталь» построили в 1963 году, ремонт там провели впервые. За годы работы на нем провели тысячи мероприятий разного уровня.
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