10 ноября 2023, 12:11

Футбольное поле с подогревом и новые трибуны появятся на стадионе «Гидросталь» в Чехове

Ксения Борцова
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Капитальный ремонт спортивного стадиона «Гидросталь» завершается в Чехове. Там обновили футбольное поле, беговые дорожки, волейбольную площадку и хоккейную коробку.

На стадионе также появились новые трибуны на 1,2 тысячи мест и информационное табло. Спортсмены смогут тренироваться круглый год благодаря системе обогрева поля.

Кроме того, на территории появились административный корпус, комфортная зона ожидания и раздевалки.

Стадион «Гидросталь» построили в 1963 году, ремонт там провели впервые. За годы работы на нем провели тысячи мероприятий разного уровня.

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Спортсмены Чехов
10 ноября 2023, 13:14
Семья из трех человек отравилась лесными грибами в Клину
Данила Кирьянов
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В приемное отделение Клинской больницы обратилась семья из трех человек. У пациентов диагностировали пищевое отравление. Выяснилось, что ранее они собрали в лесу корзинку рядовок.

Несмотря на то, что грибы являются условно съедобными, жители съели их, а после ужина почувствовали недомогание.

«Практически через час после употребления рядовок у пациентов появились признаки отравления: тошнота, рвота, головные боли и головокружение. Врачи провели обследование. Как показал осмотр, пациенты не нуждались в госпитализации. Их отправили домой для дальнейшего наблюдения у врача-терапевта», - рассказала заведующая приемным отделением Клинской больницы Эльвира Голубева.

Медики напоминают, что грибы - это тяжелая пища. Их лучше не употреблять детям до 12 лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Внимание жителей обращают на то, что надо собирать только знакомые грибы - те, в которых уверены на 100%.

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Спортсмены Чехов
10 ноября 2023, 12:58
Школьники Лосино-Петровского изобрели кардиомонитор и стали призерами олимпиады «Технологии успеха»
Из личного архива
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Учащиеся школы № 1 Лосино-Петровского удостоились второго места на всероссийской олимпиаде «Технологии успеха». Для того чтобы выиграть соревнования, им не хватило всего двух балов.

Финал олимпиады состоялся в Перми. Свою разработку команда школьников из Лосино-Петровского представила в треке «Медицина будущего». Ученики создали кардиоустройство и разработали специальное приложение, которое подбирает питание при стрессе.

«Выбирали трек вслепую. Мы не видели ни задания, ни критериев по этому заданию, ни что нам предстоит сделать. Просто мы прочитали все треки и выбрали то, что нам ближе», - рассказала руководитель команды Любовь Часовникова.

За 10 дней конкурсантам предстояло сделать устройство, считывающее частоту сердечных сокращений, монитор и приложение, в котором отображается информация.

Отметим, что в треке «Медицина будущего» приняли участие 11 команд. Ребята из школы № 1 сильно обрадовались, когда услышали название своей команды в числе победителей. Им не хватило всего двух баллов, чтобы занять первое место.

«Я рада, что мы привезли и в школу, и в округ серебро. И ребята очень довольны», - подытожила Любовь Часовникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Школьники Лосино-Петровский
10 ноября 2023, 12:25
Почти 40 участков для строительства домов выставили на торги в Воскресенске
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Средняя стоимость аренды за сотку земли в Воскресенске составила 34 тысячи рублей в год по данным последних месяцев. На торгах в городском округе представлено 36 участков, пригодных для строительства жилых домов.

Например, в аренду можно взять девять соток в деревне Золотово на Советской улице. Рядом река и вся необходимая социальная инфраструктура. Участок расположен в 67 километрах от МКАД. Добраться возможно как на авто, так и на электричке от метро «Выхино». Уже 24 января состоится аукцион по этому лоту.

Подобрать участок можно на подмосковном портале ЕАСУЗ , а получить цифровую подпись для участия в торгах - в аккредитованном центре. После нужно зарегистрироваться на площадке «ГИС Торги» и собрать требуемые документы. Если на торгах будет всего один человек, то он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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Недвижимость
10 ноября 2023, 12:11
Строительный завод нарастит производство сантехники в Лобне
Телеканал «360»
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Завод «Стройфарфор» в Лобне наращивает производство сантехники. Предприятие перешло на отечественное сырье в рамках импортозамещения.

Лобненский завод строительного фарфора - предприятие с богатой историей. Его построили в 1928 году, участие в запуске производства принимала Надежда Крупская. Тогда завод выпускал глиняный и огнеупорный кирпич для доменных и мартеновских печей. Производство санитарно-технических изделий там наладили с 1944 года.

«Мы стояли на грани закрытия, потому что много сырья мы получали из Украины, много сырья - с Запада. Но сейчас мы переориентировались. Команда хорошая. Добились определенных рецептов и из российского сырья, и из сырья СНГ», - рассказал заместитель генерального директора по производству Михаил Стельмах.

Сегодня вся продукция «Стройфарфора» проходит обязательную сертификацию. Она покрыта стойкой глазурью, которая защищает от повреждений и продлевает срок службы до 25 лет. Залогом успеха на заводе считают разработку и внедрение современных технологий, которые позволяют сокращать затраты и наращивать объемы производства.

«Очень важное предприятие для нашего города, так как оно считается системообразующим. Несмотря на ситуацию экономического характера, предприятие удерживает весь персонал, выплачивает налоги, зарплаты и планирует развитие», - отметила председатель комитета по экономике администрации городского округа Лобня Ольга Филяева.

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Лобня Заводы

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