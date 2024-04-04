Футбольное поле обустроят в Пестовском парке в Балашихе к лету

Парки Балашихи в апреле начали готовить к весенне-летнему сезону. Началась уборка и подготовка развлекательных и спортивных площадок. Так, на месте катка в Пестовском парке готовят территорию для занятий футболом. Игровое поле откроют к 1 июня.

«Планируем, что на этой территории будут заниматься ребята из нашей спортивной школы и просто любители футбола», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В Пестовском парке в 2021 году завершили большую реконструкцию. На территории сделали лыжроллерную трассу, памп-трек, благоустроили центральную часть парка и лесную, обустроили площадку для выгула собак. Недавно там появился веревочный парк, аптекарский огород, перевернутый дом.

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