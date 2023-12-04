Футбольная школа «Витязь» из Подольска выпустила 53 спортсмена с начала года
Спортивная школа по футболу «Витязь» из Подольска подвела итоги уходящего 2023 года. Торжественную церемонию, которая состоялась во Дворце молодежи, посетили сотни людей.
Директор «Витязя» Валерий Волков подчеркнул, что школа и ее спортсмены продолжают развиваться. По его словам, после прохождения очередного этапа, они ставят перед собой новые задачи. При этом в прошлом году школа удостоилась статуса «Детский футбольный центр».
«В этом году мы стали „Региональным центром подготовки футболистов“ Российского футбольного союза (РФС). Мы начали активно развивать футбол девочек», - поделился Валерий Волков.
Награды командам и отличившимся спортсменам во время торжественной церемонии в Подольске вручили почетные гости.
Отметим, что с начала 2023 года школа выпустила 53 спортсмена. При этом спортсмены клубов «Витязь» и «Витязь-Подолье» показали высокие результаты на областных соревнованиях и неоднократно завоевали призовые места.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область впервые признали самым спортивным регионом страны. Этого удалось добиться за счет обновления старых и строительства новых объектов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».