Футбольная школа «Витязь» из Подольска выпустила 53 спортсмена с начала года

Директор «Витязя» Валерий Волков подчеркнул, что школа и ее спортсмены продолжают развиваться. По его словам, после прохождения очередного этапа, они ставят перед собой новые задачи. При этом в прошлом году школа удостоилась статуса «Детский футбольный центр».

«В этом году мы стали „Региональным центром подготовки футболистов“ Российского футбольного союза (РФС). Мы начали активно развивать футбол девочек», - поделился Валерий Волков.

Награды командам и отличившимся спортсменам во время торжественной церемонии в Подольске вручили почетные гости.

Отметим, что с начала 2023 года школа выпустила 53 спортсмена. При этом спортсмены клубов «Витязь» и «Витязь-Подолье» показали высокие результаты на областных соревнованиях и неоднократно завоевали призовые места.

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