Футболисты провели для школьников экскурсию по стадиону «Арена Химки»

Школьникам рассказали, как ведут прямые трансляции с матчей и обеспечивают безопасность зрителей и самих игроков.

«Мне понравилась камера видеонаблюдения, сложно представить, как можно сразу за всем уследить. Интересно было увидеть и само поле, оно такое огромное, нужно потрудиться, чтобы пробежать его все», - отметил ученик лицея № 12 Тимофей Коряженов.

После экскурсии все желающие смогли сделать памятные фото с кумирами, получить автографы и задать вопросы о жизни и карьере профессиональных спортсменов. Участие в мероприятии приняли такие известные футболисты, как Георгий Джикия, Хетаг Хосонов и Зелимхан Бакаев.

Напомним, что ранее «Химки» победили московский «Локомотив» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-черные закончили игру с результатом 2:0. Это вывело команду на 12-е место в турнирной таблице.

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