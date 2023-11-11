Футболисты «Леон Сатурна» из Раменского высадили деревья в городском парке

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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В преддверии Дня народного единства среди жителей прошел конкурс на лучшее пожелание спортсменам. Теплые слова победителей в адрес футболистов разместили на табличках и установили у каждого молодого дерева.

Глава Раменского городского округа Николай Ханин подчеркнул, что местных жителей объединяет спорт.

«Нас всех объединяет спорт, нас всех объединяет наш футбольный клуб. Футбольный клуб основан в 1946 году и, я уверен, что многие взрослые и нынешние мальчишки все с удовольствием приходят на стадион и поддерживают нашу команду. Команда объединяет нас», - указал Николай Ханин.

Поддержка болельщиков «Леон Сатурну» понадобилась 5 ноября, когда состоялся матч между командой из Раменского и футболистами «Пересвета» из Домодедово. «Леон Сатурн» один из лидеров подгруппы. После открытия счета раменские футболистысразу получили преимущество. Два победных гола команде принес нападающий Дмитрий Мичуренков, еще один мяч точно в ворота отправил защитник Алексей Сухарев. Матч завершился со счетом 3:1.

Следующая игра состоится 12 ноября. «Леон Сатурн» встретится с командой «Композит» из Павловского Посада. Игра пройдет на стадионе «Знамя» в Ногинске.