11 ноября 2023, 14:35

Футболисты «Леон Сатурна» из Раменского высадили деревья в городском парке

Unsplash
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Спортсмены футбольного клуба «Леон Сатура» из Раменского вместе с болельщиками и представителями администрации высадили аллею в городском парке. Любимое место отдыха горожан теперь украшают ели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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В преддверии Дня народного единства среди жителей прошел конкурс на лучшее пожелание спортсменам. Теплые слова победителей в адрес футболистов разместили на табличках и установили у каждого молодого дерева.

Глава Раменского городского округа Николай Ханин подчеркнул, что местных жителей объединяет спорт.

«Нас всех объединяет спорт, нас всех объединяет наш футбольный клуб. Футбольный клуб основан в 1946 году и, я уверен, что многие взрослые и нынешние мальчишки все с удовольствием приходят на стадион и поддерживают нашу команду. Команда объединяет нас», - указал Николай Ханин.

Поддержка болельщиков «Леон Сатурну» понадобилась 5 ноября, когда состоялся матч между командой из Раменского и футболистами «Пересвета» из Домодедово. «Леон Сатурн» один из лидеров подгруппы. После открытия счета раменские футболистысразу получили преимущество. Два победных гола команде принес нападающий Дмитрий Мичуренков, еще один мяч точно в ворота отправил защитник Алексей Сухарев. Матч завершился со счетом 3:1.

Следующая игра состоится 12 ноября. «Леон Сатурн» встретится с командой «Композит» из Павловского Посада. Игра пройдет на стадионе «Знамя» в Ногинске.

Спортсмены Раменское Экология
11 ноября 2023, 14:16
«Ничего героического не совершил». Спасший женщину при обрушении моста в Подольске встретился с врио главы округа
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Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов встретился с водителем грузовика Василием Бурлаковым, который спас пострадавшую во время обрушения моста через Пахру женщину. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

Бурлаков ехал за рулем бетономешалки вслед за авто женщины. После того, как впереди стоящая машина упала вместе с бетонными блоками в реку, мужчина сразу же бросился на помощь.

Сам водитель грузовика заявил, что у него не было времени на рассуждения.

«Действовать надо было быстро. Считаю, что ничего героического я не совершил. Наверное, так поступил бы каждый», - сказал Василий.

Артамонов выразил уверенность, что поступок Бурлакова послужит примером для многих россиян.

«Горжусь, что рядом с нами живет такой достойный человек!» - подчеркнул врио главы Подольска.

Подольск
11 ноября 2023, 14:10
Выездная администрация обсудила вопросы благоустройства с жителями села Атепцево в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Выездная администрация — обычная практика для главы Наро-Фоминского городского округа и его заместителей. Очередной прием состоялся в сельском поселении Атепцево Нарофоминского городского округа.

Задать свои вопросы представителям администрации округа пришли жители сел Атепцево, Каменское, деревни Елагино и поселка Новая Ольховка. Начальник Территориального управления Атепцево Ирина Волышина рассказала, что такой формат очень удобен для граждан.

«Это очень удобно для людей. Люди могут прийти рядом с домом, поговорить с главой или замами, обозначить свои проблемы. Есть вопросы разного характера, в том числе и социального. Из села Каменское пришли люди по вопросу отсутствия сотрудника в почтовом отделении», - рассказала Ирина Волышина.

На таких встречах неважных вопросов нет. И отсутствие сотрудника на почте - проблема для пожилых людей, многие из которых не пользуются онлайн-сервисами, и не могут сами оплатить коммунальные услуги или налоги. Жителям Каменского пообещали найти почтальона.

«Год назад обращалась жительница левобережья об освещении пешеходного моста. Сегодня она пришла с благодарностью. Установили две дополнительные опоры, повесили фонари и мост освещен», - поделилась Ирина Волышина.

Подавляющая часть обращений касалась благоустройства территорий, текущего и планового ремонта жилого фонда, строительства новых объектов и медицинской доступности.

Заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова рассказал об обращениях местных жителей, связанных с оказанием медицинских услуг.

«Было обращение по проведению диспансеризации в нашей областной больнице. Жители задавали вопросы, каким образом сейчас можно сделать маммографию. У нас есть небольшие проблемы с тем, что маммографом не работает в филиале Наро-Фоминска, но есть работающий аппарат в Селятино. И у нас есть возможность доставки наших жителей», - рассказала Наталья Трофимова.

Отметим, что в округе многие являются активными участниками областной программы «Активное долголетие», но в селах не всегда удается донести до людей, какие возможности у них есть.

«И эти вопросы в рамках программы будем решать. И еще хочу призвать жителей Атепцево более активно записываться в любые секции по \"Активному долголетию\"», - подытожила Наталья Трофимова Выездная администрация зафиксировала все обращения, они будут проработаны в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Наро-Фоминск Благоустройство
11 ноября 2023, 13:42
Школьники из Лосино-Петровского приняли участие в экопроекте «Разделяй и умножай»
Unsplash
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Открытый урок по экологии провели для учащихся школы-интерната МИД России в Лосино-Петровске. Детям рассказали о циклах переработки мусора и важности раздельного сбора отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Методисты проекта «Разделяй и умножай» провели открытый урок для воспитанников школы-интерната МИД России, в рамках которого в доступной форме поделились с ребятами наилучшими практиками в сфере обращения с отходами, ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Урок прошел в формате интерактивного мастер-класса, в ходе которого дети отвечали на вопросы, знакомились с технологиями переработки мусора и изделиями, которые из него получаются.

«Нельзя мусорить и нужно сортировать мусор. Ведь ему можно подарить вторую жизнь», - рассказал один их воспитанников школы.

Важным событием дня стал телемост с Луганском, в ходе которого учащиеся из ЛНР также прослушали урок, а затем подвели промежуточные итоги своего участия в конкурсе «Детки кремлевской елки». Они обменялись результатами по проращиванию саженцев из семян легендарной новогодней елки, которую традиционно устанавливают на время праздников на Соборной площади Кремля.

Исполняющая обязанности директора Светлана Кондитерова подчеркнула, что у учебного заведения сложились тесные отношения со школой ЛНР.

«У нас очень тесная связь со школой ЛНР и гимназией Фисенко. В апреле месяце они к нам приезжали в гости. Три недели здесь жили, учились, совместные мероприятия мы проводили. И тоже они участвовали в этой акции. И так же в Луганске будет, я думаю, будет аллея из кремлевских елочек», - рассказала Светлана Кондитерова.

Эколого-просветительский проект «Разделяй и умножай» реализуется на территории столичного региона с 2018 года при поддержке Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы. Главная цель проекта - популяризация экологических знаний и воспитание экокультуры среди детей и молодежи.

Исполнительный директор Московской областной организации ВООП Ярослав Вольпин также указал на важность проекта.

«„Разделяй и умножай“ - это специальный проект для школьников и деток дошкольного возраста. Наша задача - с малых лет приучить наших граждан заботиться о природе. Очень важно, чтобы детишки понимали, как важно сегодня сортировать мусор, какую угрозу он представляет для нашей экологии и что будет, если они начнут хотя бы дома сортировать отходы», - подчеркнул Ярослав Вольпин Отметим, что за весь период участниками проекта «Разделяй и Умножай» было собрано и отправлено на переработку более 300 тонн макулатуры, более 5 тонн отработанных батареек и 12 тонн пластиковых крышек. Ежегодно 100 000 школьников проходят образовательный курс, который проходит в онлайн режиме с участием руководителей профильных ведомств.

Школьники Лосино-Петровский Экология
11 ноября 2023, 13:20
Обновленный Музей боевой славы открылся в Порецкой школе в Можайске
Телеканал «360»
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Музей боевой славы открылся в Порецкой школе после ремонта. Он существует почти 50 лет. За это время он вырос от небольшой комнаты до современного пространства.

Здесь собраны свидетельства подвигов людей в годы Великой Отечественной войны. В музее можно найти подшивки газет, фотографии, архивные документы, письма и личные вещи советских солдат. Заведующая музеем - учитель Елена Правич. Она уделяет большое внимание работе с подрастающим поколением.

«В нашем музее собраны очень интересные экспозиции и редкие экспонаты. Создан „Бессмертный полк“, много фотографий, много собранной информации. Мы готовы делиться этой информацией со всеми», - рассказала Елена Правич.

Каждая часть выставки - маленькая история. Здесь можно узнать не только о подвигах, но и о трагических судьбах людей. Леонид Засыпкин - юный герой-пионер, подпольщик Великой Отечественной войны. Его расстреляли в ноябре 1941 года в Московской области.

Героя Советского Союза Павла Орлова тоже убили фашисты. Он участвовал в войне с 18 октября 1941 года. Его отправили в 78-й истребительный авиационный полк ВВС Северного флота. Большой опыт инструктора помог ему быстро стать профессионалом: первую победу Орлов одержал 12 января 1942 года, к маю сбил уже шесть немецких самолетов.

Важная часть музейной экспозиции посвящена информации о педагогах и выпускниках местной школы, которые отправились на фронт во времена войны, покинув свое родное учебное заведение. Воспоминания о подвигах героев и открытие музея после ремонта прошли в торжественной обстановке.

На открытии присутствовали местные власти, участники СВО, представители «Боевого братства», почетные жители, педагоги и ученики школы. Школьники провели для всех гостей экскурсию по обновленному музею, рассказав об истории своей малой Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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Школы Музеи Можайск

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