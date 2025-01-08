Футболисты из Подольска провели занятие для детей из Курской и Донецкой областей
В пункте временного размещения, который организовали в детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» в Подольске, для детей из Курской и Донецкой областей провели мастер-класс по футболу. Секретами игры с ребятами поделились юные спортсмены из команды «Витязь-2010».
Для детей организовали эстафеты и тренировки по футболу. Участники мероприятия смогли показать свою скорость, маневренность, ловкость. Дебютанты юношеской футбольной лиги «Центр-3» давали советы ребятам, делились секретами и мастерством, вдохновляли малышей на достижения. Играли воспитанники детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта», надев новогодние колпаки.
Такие мероприятия помогают детям не только весело и полезно провести время, но развить командный дух, получить спортивные навыки, укрепить здоровье.
В конце мастер-класса всем участникам раздали сладкие подарки и сувениры.