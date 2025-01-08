08 января 2025, 17:36

Футболисты из Подольска провели занятие для детей из Курской и Донецкой областей

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В пункте временного размещения, который организовали в детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» в Подольске, для детей из Курской и Донецкой областей провели мастер-класс по футболу. Секретами игры с ребятами поделились юные спортсмены из команды «Витязь-2010».

Для детей организовали эстафеты и тренировки по футболу. Участники мероприятия смогли показать свою скорость, маневренность, ловкость. Дебютанты юношеской футбольной лиги «Центр-3» давали советы ребятам, делились секретами и мастерством, вдохновляли малышей на достижения. Играли воспитанники детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта», надев новогодние колпаки.

Такие мероприятия помогают детям не только весело и полезно провести время, но развить командный дух, получить спортивные навыки, укрепить здоровье.

В конце мастер-класса всем участникам раздали сладкие подарки и сувениры.

Спортсмены Подольск Футбол
08 января 2025, 17:12
Отделение «Союза женщин России» в Химках реализовало 17 проектов в 2024 году
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Участницы отделения «Союза женщин России» в городском округе Химки подвели итоги работы за 2024 год. Всего в прошлом году они реализовали 17 проектов по семи направлениям.

Самыми активными в 2024 году были Совет семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и Комитет по женскому здоровью. Также на встрече отметили социально-образовательный проект «Мотиватор-тин».

Выдающимся участницам организации вручили благодарственные письма от председателя Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерины Богдасаровой.

«В 2025 году мы планируем продолжать работу по уже заданным направлениям, развивать и масштабировать проекты. А также запустим новые социально-значимые инициативы, уделяя особое внимание мероприятиям, приуроченным к юбилею Победы в Великой Отечественной войне», - поделилась председатель Химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.

Перед гостями встречи выступили артисты вокальной студии «КузинаСтар». А заведующая Центра общественного здоровья Химкинской больницы, участница Химкинского отделения «Союза женщин России», поэтесса Ольга Чиркова прочитала свои стихи.

Ранее отделение «Союза женщин России» в Химках организовало форум «Здоровая семья - здоровая Россия». Ведущие врачи Подмосковья рассказали жителям и гостям округа о главных показателях здоровья, правильном питании, профилактике заболеваний и многом другом.

Химки Союз женщин России
08 января 2025, 16:50
Поликлиника в Люберцах получила сертификат качества медицинских услуг
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В городском округе Люберцы Центральную поликлинику отметили сертификатом качества и безопасности медицинской деятельности. В проекте по повышению уровня медуслуг участвовали 13 пилотных учреждений здравоохранения Московской области.

Как рассказала заведующая Центральной поликлиникой Люберецкой областной больницы Нелли Вишнякова, медицинское учреждение участвовало в проекте по сертификации на протяжении всего года. Программа включала в себя 15 разделов: оказание неотложной медицинской помощи, работа администраторов на входной группе, проведение диспансеризации, диспансерное наблюдение и многое другое.

«Работу провели большую: начиная от документации, разработки алгоритмов действий, до обучения и контроля работы наших сотрудников», - добавила она.

Отметим, что все кабинеты в Центральной поликлинике привели в соответствие с современными требованиями. Специалисты Росздравнадзора заключили, что проделанная работа повысила качество оказания первичной медико-санитарной помощи в медучреждении.

Люберцы Здравоохранение Поликлиники
08 января 2025, 16:33
Глава Коломны проверил работу трех водозаборных сооружений
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Надежную работу водозаборных узлов в Коломне обеспечивают дизельные генераторы. Глава Коломны Александр Гречищев со своим заместителем Дмитрием Ходасевичем посетили три таких сооружения, чтобы проверить их готовность в нештатным ситуациям в праздники.

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, примерно год назад благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву муниципалитету передали три дизельных генератора для бесперебойного водоснабжения. Установки разместили на самых крупных узлах города.

Самый большой водозаборный узел в Коломне расположен в Малом Колычеве. Он обеспечивает чистой водой около трети жителей муниципалитета. Также в округе работает узел на улице Леваневского, а сооружение на Малинском шоссе снабжает водой историческую часть города.

Отметим, что дизельный генератор применяют как источник электроэнергии в случаях нештатного отключения стационарной сети. Устройство обеспечивает бесперебойную работу водозаборного узла. Установка автоматически включается в течение двух секунд после отключения электричества.

Коломна ЖКХ
08 января 2025, 16:11
Первая в наступившем году донорская акция пройдет в Коломне 9 января
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Выездная донорская акция Московского областного центра крови пройдет в Коломне 9 января. Кровь для проходящих лечение в медучреждениях региона пациентов жители округа сдадут без записи.

По словам заведующей отделением переливания крови Коломенской больницы Ларисы Сахаровой, все донации проходят под наблюдением медиков.

«Начать подготовку к сдаче крови необходимо минимум за три дня. В течение этого времени уже не рекомендуем принимать ряд лекарственных препаратов, способных повлиять на качество крови», - подчеркнула она.

Напомним, что за 72 часа до сдачи крови нельзя принимать медикаменты с аспирином и анальгетиками. За 48 часов запрещено употреблять алкоголь, а за час до донации - курить. За несколько дней до процедуры лучше исключить из рациона жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, сливочное и растительное масла, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы.

Утром перед процедурой нужно позавтракать. Для этого подойдут отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме авокадо, свеклы, бананов. На завтрак можно съесть хлеб, сухари, сушки. Из напитков подойдут сладкий чай с вареньем, сок, морс, компот, минеральная вода.

Доноров ждут в Конькобежном центре «Коломна» 9 января с 09:00 до 12:00 по адресу: набережная реки Коломенки, дом № 7. Зайти можно через центральный вход. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

Коломна Здравоохранение Медицина

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