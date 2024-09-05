Футболисты из Подмосковья примут участие в турнире «Стальная воля» в Самаре

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Подмосковные футболисты сразятся с соперниками в трех дисциплинах. Это футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями среди команд юношей и мини-футбол слепых среди мужских команд.

Также впервые в истории турнира пройдут соревнования по футболу на электроколясках среди юношеских команд.

Дали старт соревнованиям чемпион, член комитета РФС по социальной ответственности Юрий Борзаковский, бомбардир «Крыльев Советов Андрей Каряка и экс-капитан сборной России по футболу, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

​«Мы хотим не только расширять географию и показывать нашим участникам разные уголки нашей страны. Для нас также важно, чтобы люди в разных регионах видели по-настоящему сильных духом спортсменов с безграничными возможностями», - сказал Смертин.

​Всероссийские соревнования «Стальная воля» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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