Футболисты из Одинцова и Обнинска сыграют матч Кубка России 31 июля
Клуб «Броук бойз» из Одинцова проведет свой первый матч в Кубке России по футболу 31 июля. Игра с командой «Квант» из Обнинска пройдет на домашнем поле — на центральном городском стадионе.
Сегодня «Квант» из Обнинска занимает нижнюю часть своей группы во второй лиге. Команда в основном сосредоточена на играх регулярного первенства. А «Броук бойз» находится на подъеме. Однако это не означает, что результат встречи уже предопределен.
Ожидается, что матч будет насыщенным и принесет множество приятных впечатлений поклонникам футбола и спорта в целом. Одинцовская команда «Броук бойз» мечтает дойти минимум до Премьер-Лиги.
Матч начнется в 18:00 на Центральном стадионе в Одинцове. Вход на трибуны свободный для всех посетителей.
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