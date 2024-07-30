Футболисты из Одинцова и Обнинска сыграют матч Кубка России 31 июля

Сегодня «Квант» из Обнинска занимает нижнюю часть своей группы во второй лиге. Команда в основном сосредоточена на играх регулярного первенства. А «Броук бойз» находится на подъеме. Однако это не означает, что результат встречи уже предопределен.

Ожидается, что матч будет насыщенным и принесет множество приятных впечатлений поклонникам футбола и спорта в целом. Одинцовская команда «Броук бойз» мечтает дойти минимум до Премьер-Лиги.

Матч начнется в 18:00 на Центральном стадионе в Одинцове. Вход на трибуны свободный для всех посетителей.

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