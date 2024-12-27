Футболисты из Лобни стали призерами первенства Московской области

Новый вид операций на сердце начали проводить в МОНИКИ. Они необходимы для восстановления кровотока в артериях сердца при помощи специальных шунтов.

При аортокоронарном шунтировании из минидоступа хирурги обходят место сужение коронарного сосуда, чтобы восстановить кровоток при минимальном вмешательстве. Это позволяет значительно облегчить реабилитацию.

«Ранее такие операции выполнялись с помощью срединной стернотомии - разреза вдоль грудины. Сейчас же благодаря новым инструментам и мастерству наших хирургов, операцию проводят малоинвазивно через небольшой разрез около шести сантиметров в межреберном пространстве», - рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

При помощи новой технологии в учреждении уже провели три операции, все пациенты чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Операции проводят бесплатно, по полису ОМС при наличии показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в регионе. Так, в этом году открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе.