27 декабря 2024, 11:34

Футболисты из Лобни стали призерами первенства Московской области

Читайте нас в: Google Новости

В Лобне наградили футболистов «Академии спорта». Футболисты успешно выступили на первенстве Московской области.

Юноши 2014 года рождения заняли третье место. Команда 2008 года рождения также завоевала бронзу, а самые старшие игроки «Академии спорта» 2007 года рождения получили серебро, уступив победу всего на два очка. При этом вратарь пропустил наименьшее количество голов из всех 12 команд в группе.

В командном зачете сборные 2010, 2009, 2008, 2007 годов вывели «Академию спорта» в Лобне на третье место в Подмосковье.

Футболисты поблагодарили Марата Сабирова, Максима Бровкина, Евгения Бакина, Эдуарда Зимарина и Александра Белявского - тренеров, которые помогли достичь высот.

Лобня
27 декабря 2024, 11:25
Новую технологию операции на сосудах сердца внедрили в МОНИКИ
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Новый вид операций на сердце начали проводить в МОНИКИ. Они необходимы для восстановления кровотока в артериях сердца при помощи специальных шунтов.

При аортокоронарном шунтировании из минидоступа хирурги обходят место сужение коронарного сосуда, чтобы восстановить кровоток при минимальном вмешательстве. Это позволяет значительно облегчить реабилитацию.

«Ранее такие операции выполнялись с помощью срединной стернотомии - разреза вдоль грудины. Сейчас же благодаря новым инструментам и мастерству наших хирургов, операцию проводят малоинвазивно через небольшой разрез около шести сантиметров в межреберном пространстве», - рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

При помощи новой технологии в учреждении уже провели три операции, все пациенты чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Операции проводят бесплатно, по полису ОМС при наличии показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в регионе. Так, в этом году открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе.

Больницы Врачи
27 декабря 2024, 11:15
Сотрудников МЧС в Чехове наградили ко Дню спасателя
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Торжественный вечер ко Дню спасателя прошел в Доме культуры «Русь» в Чехове. Сотрудников наградили грамотами и благодарственными письмами.

Награды от главы округа Михаила Собакина, депутатов Совета и представителей областных ведомств вручили на сцене Дома культуры. Всех присутствующих поздравил заместитель главы Чехова Павел Сибарсов.

«Не щадя себя, не боясь огня пламени, вы готовы прийти на помощь простым гражданам, которые оказались в беде. Это дорого стоит. В преддверие новогодних праздников вам, как и нам, предстоит огромная работа. Все будут отдыхать, а мы с вами будем на службе», - поздравил Павел Сибарсов.

Награды вручили тем, кто добросовестно трудился и проявил героизм во время происшествий, в первых рядах ликвидировал аварии, разбирал завалы, тушил пожары и спасал людей.

«Быть спасателем - это полностью отдавать себя своей профессии, 24 часа находиться на связи, постоянно быть на работе. Приходится выходить в резерв и в дежурные смены», - отметил заместитель начальника территориального управления № 14 «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин.

Праздничное мероприятие завершилось концертом. Со сцены звучали песни о героях наших дней.

Праздники Спасатели Чехов
27 декабря 2024, 10:44
Волонтеры напомнили жителям Воскресенска правила обращения с пиротехникой
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Пиротехнические изделия ежегодно становятся причиной десятков несчастных случаев. Жителям муниципалитета рассказали, как нужно соблюдать технику безопасности, чтобы новогодние праздники не закончились визитом в больницу.

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» провели профилактический рейд, целью которого было предотвращение несчастных случаев из-за пиротехники. Молодые люди вышли на улицы Воскресенска и рассказывали горожанам о правилах обращения с фейерверками и петардами.

Напомним, что приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах, иначе можно купить контрафакт. Салюты и фейерверки нужно запускать на расстоянии минимум 20 метров от жилых помещений или легко воспламеняющихся предметов. Нельзя запускать фейерверк с рук, при сильном ветре, а также под низкими навесами и кронами деревьев. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки, он горит в течение шести- восьми секунд. И ни в коем случае нельзя разрешать детям играть с пиротехникой.

Волонтеры Общественные акции Воскресенск
27 декабря 2024, 10:40
Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить призы за оплату ЖКУ через СБП
Фото: Александра Дмитриева
Читайте нас в: Google Новости
Еще 30 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за оплату услуг ЖКХ при помощи Системы быстрых платежей. Они получили по одной тысяче рублей на лицевой счет.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, акция «Привяжи клик - оплати вмиг» продлится до 31 декабря. Генератор случайных чисел выбирает случайных победителей среди тех, кто привязал свой лицевой счет к СБП.

Для участия необходимо войти в личный кабинет МосОблЕИРЦ, перейти в раздел «Платежи» и выбрать «Оплатить через СБП». Затем - выбрать необходимый банк и провести оплату.

Финальный розыгрыш состоится в январе. Узнать об этом подробнее можно по ссылке.

ЖКХ

Новости по теме