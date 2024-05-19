Футболисты из Химок сыграют с «Черноморцем» на домашнем стадионе

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Встреча состоится 25 мая в 13:00 на стадионе «Арена Химки» и станет завершающим в текущем сезоне 2023/2024 года.

Футбольный клуб из Химок занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 60 очками. Его основными конкурентами являются команды «Динамо» (Махачкала) и «Акрон» (Тольятти).

Билеты на игру доступны на сайте клуба , а также можно приобрести их в день матча в кассах стадиона за 2,5 часа до начала игры.

Льготная категория граждан сможет посетить игру бесплатно. При этом необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу при покупке билета.

Для получения бесплатных проходов на сектор МГН для людей с инвалидностью I и II групп, а также одного сопровождающего для инвалидов I группы, необходимо отправить заявку по электронной почте disability@fckhimki.ru.

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