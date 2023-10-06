Футболисты из Химок сыграют с «Аланией» на домашнем стадионе
Домашний матч футболистов из Химок пройдет с «Аланией» — это тур МЕЛБЕТ-Первой лиги. Встреча планируется 9 октября на «Арене Химки».
Сегодня возможность приобрести билеты на матч любимой команды уже есть. Кроме того, купить проходки можно и в день матча в кассах арены. Льготы также предусмотрены.
«Городской округ Химки называют спортивной столицей Подмосковья. Наши футболисты показывают отличные результаты и стремятся выйти в Российскую премьер-лигу. В этот раз матч пройдет на домашней арене. Поэтому надеюсь, что \"своя земля\" им поможет одержать очередную победу», - отметил депутат городского совета Артур Каримов.
Отметим, что футбольный клуб «Химки» сегодня на третьем месте в турнирной таблице российского дивизиона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
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