Футболисты из Химок сыграли вничью с командой из Набережных Челнов в матче Первой лиги

Читайте нас в:

Химчане взяли лидерство в первом тайме благодаря голу Александра Руденко. Во втором тайме Бутта Магомедов своим голом увеличил преимущество «Химок». Однако в концовке матча соперники из Набережных Челнов за пять минут дважды поразили ворота «Химок», и счет сравнялся.

«Радует то, что первые 60 минут мы играли в футбол и реализовали свои моменты. Заработали одно очко с боевитой командой. Уверен, что „КАМАЗ“ поймает дома еще многих соперников и тем самым поможет нам в борьбе», - поделился главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев.

Он отметил, что команда отыграла семь матчей без поражений, при этом спортсмены не намерены сбавлять обороты.

Напомним, что футбольный клуб «Химки» занимает 4-е место в турнирной таблице второго российского дивизиона. Команда набрала 25 очков. В этом сезоне болельщики «Химок» смогут поддержать команду в разных регионах страны. Для посещения игр карта болельщика не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».