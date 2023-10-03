Футболисты из Химок обыграли тольяттинский «Акрон» в матче Первой лиги
Футбольный клуб «Химки» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 12-го тура Мелбет - Первой лиги. Игра завершилась со счетом 2:0.
Победный матч поднял химкинскую команду на третье место рейтинга второго российского дивизиона.
«Команда \"Акрон\" – одна из самых сильных соперников, но в этой лиге все равны. Мы сюда приехали за победой. Да, может, в плане зрелищности мы не показали содержательный футбол, тем не менее, очень хорошо тактически в оборонительном плане отыграли», – поделился капитан команды «Химки» Равиль Нетфуллин.
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