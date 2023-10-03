Футболисты из Химок обыграли тольяттинский «Акрон» в матче Первой лиги

Читайте нас в:

Победный матч поднял химкинскую команду на третье место рейтинга второго российского дивизиона.

«Команда \"Акрон\" – одна из самых сильных соперников, но в этой лиге все равны. Мы сюда приехали за победой. Да, может, в плане зрелищности мы не показали содержательный футбол, тем не менее, очень хорошо тактически в оборонительном плане отыграли», – поделился капитан команды «Химки» Равиль Нетфуллин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах.

Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».