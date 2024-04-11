Фундамент школы № 1 в Дубне укрепили во время капремонта

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После завершения работ зданию вернут его исторический вид.

«На начальном этапе мы приняли решение использовать железобетонные конструкции вместо деревянных, чтобы обеспечить современное состояние школы и комфорт для передвижения как на первом, так и на втором этажах. Это потребовало усиления фундамента», - поделился заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко.

Специалисты переходят к новому этапу преображения школы, который включает монтаж перекрытий между этажами, утепление полов и прокладку инженерных коммуникаций. Параллельно проведут утепление фасада и ремонт кровли.

Напомним, капитальный ремонт школы №1 в Дубне начался в декабре прошлого года. Завершат работы в августе 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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