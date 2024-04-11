Фундамент школы № 1 в Дубне укрепили во время капремонта
В школе № 1 в Дубне, построенной в 1937 году, завершены подготовительные работы к глобальному обновлению. В рамках капремонта по президентской программе завершили работы по укреплению фундамента здания, что является ключевым моментом в процессе реставрации.
После завершения работ зданию вернут его исторический вид.
«На начальном этапе мы приняли решение использовать железобетонные конструкции вместо деревянных, чтобы обеспечить современное состояние школы и комфорт для передвижения как на первом, так и на втором этажах. Это потребовало усиления фундамента», - поделился заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко.
Специалисты переходят к новому этапу преображения школы, который включает монтаж перекрытий между этажами, утепление полов и прокладку инженерных коммуникаций. Параллельно проведут утепление фасада и ремонт кровли.
Напомним, капитальный ремонт школы №1 в Дубне начался в декабре прошлого года. Завершат работы в августе 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
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