16 ноября 2024, 00:13

Фундамент нового корпуса гимназии № 6 заложили в Солнечногорске

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Строительство нового корпуса гимназии № 6 продолжается в Солнечногорске. Подрядная организация завершила работы по устройству фундамента.

На строительном объекте работают около 30 специалистов и четыре машины спецтехники. Следующий этапом станет возведение стен нового здания.

Пристройка вместит в себя 300 учеников, в ней обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а также столовую с пищеблоком.

«Пристройка поможет перевести детей на обучение в одну смену. Инициативу строительства поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев », - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

На территории школы также построят спортивные и игровые площадки, зоны для общешкольных мероприятий и отдыха. Кроме того, обновят и основное здание гимназии, построенное в 1980 году.

Завершат строительные работы в сентябре 2025 года. Проект реализуют в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с финансированием из бюджета Московской области.

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Школы Солнечногорск Строительство
16 ноября 2024, 00:23
Пленум по вопросам подготовки к 80-летию Великой Победы прошел в Ногинске
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Расширенный пленум провели в центре культуры имени Калиниченко в Ногинске. На мероприятии ветераны Богородского округа обсудили подготовку к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ветераны и представители администрации Богородского округа подошли к вопросу подготовки к празднованию юбилея Победы комплексно.

«В первую очередь необходимо работать с молодежью. Передавать им то, что передало нам ушедшее поколение наших ветеранов. А они должны донести до следующих поколений, какой ценой досталась победа», - отметил руководитель Богородского окружного отделения «Боевое Братство» Александр Хатин.

Первичные ветеранские организации уточнили списки участников войны, тружеников тыла, блокадников и узников фашистских концлагерей.

«Мир изменился. Мы защищаем свои идеалы, свои ценности и историю нашей великой России. И в первых рядах - ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, - сказал депутат Совета депутатов Богородского городского округа Олег Карцов.

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Ветераны Богородский Великая Отечественная война
15 ноября 2024, 22:35
Качество содержания дворов проверили еще у трех домов в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев проинспектировал дворы на улице Чехова. Он проверил состояние и качество содержания придомовых территорий, проезжей части и тротуаров.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев, а также сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» и Муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Чехов» осмотрели дворы вблизи домов № 10, № 12, № 12а на улице Чехова. Отдельное внимание во время обхода уделили проверке состояния пешеходных дорог и проезжей части.

«Во время осмотра улиц выявили недостатки в содержании, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Ответственным лицам дали указания для выполнения необходимых работ», - сказал Денис Разуваев.

Напомним, что в городском округе Чехов можно направить вопросы, жалобы и просьбы провести те или иные работы напрямую в профильные учреждения: Управление контрольной деятельности доступно по телефону: 7 (49-67) 23-58-36, по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства можно обратиться по номерам: 7 (496) 727-91-10 и 7 (496) 723-00-04, также вопросы от горожан принимают в Муниципальном бюджетном учрежедении «Чеховское благоустройство» по телефону: 7 (800) 300-87-43.

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Благоустройство ЖКХ Чехов Дороги
15 ноября 2024, 21:36
Новогодние елки установят в Воскресенске до конца ноября
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В городском округе Воскресенск стартовали работы по установке елок. Всего в муниципалитете появятся 20 новогодних красавиц.

Первую новогоднюю ель установили в селе Федино. Сейчас рабочие монтируют главный символ праздника в деревне Чемодурово, его по традиции разместят на Центральной улице. Подрядчики уже подготовили каркас, на котором закрепляют еловые ветви, затем установят иллюминацию и развесят украшения.

Отметим, что в микрорайонах Воскресенска и населенных пунктах муниципалитета в общей сложности установят 20 елок до конца ноября. Они создадут атмосферу уюта и радости. Это первый этап масштабной подготовки Воскресенска к празднованию Нового года.

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Праздники Новый год Воскресенск
15 ноября 2024, 21:09
Врачи из Воскресенска стали участниками международного конгресса хирургов
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В Москве проходит XXVI международный конгресс по рентгенэндоваскулярной хирургии, он продлится до 17 ноября. Три врача из городского округа Воскресенск выступили на мероприятии с докладами.

Врачи Регионального сосудистого центра Воскресенской больницы, кандидаты медицинских наук Гурген Айвазян, Мушег Мурадян и Тимофей Куропий выступили в научно-практической части международного конгресса хирургов с докладами.

Мероприятие включает четыре полных дня. Программы для него готовят и курируют рабочие группы во главе с признанными во всем мире экспертами.

Конгресс хирургов объединяет участников с разным уровнем опыта и подготовки, а также предоставляет возможность компаниям демонстрировать новые разработки в этой высокотехнологичной медицинской сфере.

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Здравоохранение Врачи Воскресенск

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