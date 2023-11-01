01 ноября 2023, 12:03

Фундамент нового храма заложили на улице Борисова в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Строительство нового храма началось на улице Борисова в Лобне. Его освятят в честь блаженной Матроны Московской.

В основание будущего храма залили 207 кубометров бетона.

«Все работы, проведенные до этого момента- от выкапывания котлована до армирования фундамента - выполнены качественно. Храм будет стоять надежно», - сообщил автор проекта, архитектор Андрей Севан.

Перед началом строительных работ в соседнем храме во имя Сергия Радонежского отслужили молебен на начало всякого доброго дела.

Новый храм по стилю будет похож на Покровский монастырь в Москве, где находятся мощи блаженной Матроны Московской. В боковых пристройках расположат ризницу и крестильную с отдельным входом, на втором этаже - клирос для хора.

Храм соединят с церковным домом двухэтажным переходом. Там на 1-м этаже обустроят трапезную и помещение для занятий хора, а 2-й второй этаж займет воскресная школа. На 3-м этаже будут комнаты отдыха и жилье для священников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Религия
01 ноября 2023, 12:26
Каратисты из Лобни приняли участие в спортивном шоу Светланы Хоркиной
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Воспитанники школы карате «Кобудо» из Лобни приняли участие в спортивном шоу знаменитой российской гимнастки Светланы Хоркиной. Ребята выступили на одной сцене со звездами мирового спорта и олимпийскими чемпионами.

Участие в шоу «Дуэль» приняли лобненские каратисты Милена Быхало, Есения Кремнева, Иван Ларин, Павел Кувшинов, Артемий Сорокин и Иван Стойчев. Ребята выступили в эпизоде «Схватка».

Для ребят это не первый опыт выступления на сцене. Ранее режиссер Екатерина Сиротина привлекала их для участия в других проектах. Каратисты из Лобни выступали на одной сцене со знаменитыми спортсменами - Никитой Нагорным, Артуром Далалаяном, Софьей Великой, Яной Егорян, Викторией Листуновой, Дарьей Трубниковой и другими.

В следующий раз шоу «Дуэль» покажут во Дворце гимнастики Ирины Винер 18 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участие в шоу «Дуэль» приняли лобненские каратисты Милена Быхало, Есения Кремнева, Иван Ларин, Павел Кувшинов, Артемий Сорокин и Иван Стойчев. Ребята выступили в эпизоде «Схватка».

Для ребят это не первый опыт выступления на сцене. Ранее режиссер Екатерина Сиротина привлекала их для участия в других проектах. Каратисты из Лобни выступали на одной сцене со знаменитыми спортсменами - Никитой Нагорным, Артуром Далалаяном, Софьей Великой, Яной Егорян, Викторией Листуновой, Дарьей Трубниковой и другими.

В следующий раз шоу «Дуэль» покажут во Дворце гимнастики Ирины Винер 18 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
01 ноября 2023, 12:22
Самостоятельная запись на флюорографию стала доступна в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Подмосковья теперь сами смогут записываться на флюорографию. Раньше это мог сделать только медработник.

«Флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследование необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам. Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Сервис доступен для тех, кто не проходил обследование больше года. Записаться на флюорографию можно по телефону 122, через портал госуслуг « Здоровье », инфомат в поликлинике. Диагностика выполняется бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина
01 ноября 2023, 12:19
Свыше 100 специалистов из Подмосковья приняли участие в съезде онкологов
Московский областной онкологический диспансер
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Свыше 100 специалистов из Подмосковья приняли участие в съезде онкологов. На нем медики обсудили основные аспекты диагностики, профилактики и терапии заболеваний.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, специалисты сделали особый акцент на лечение опухолей мочеполовой системы и молочной железы, а также меланомы, рака легких и органов ЖКТ. По словам главного онколога региона Владимира Асташова, на съезде также обсудили методики лечения и организацию помощи пациентам.

«Хотелось бы подчеркнуть, что количество участников и представленных ими докладов растет с каждым годом», - отметил он.

Эксперты поделились последними достижениями в области лечения рака, современных подходах к диагностике и реабилитации. Также медики поговорили о льготном обеспечении лекарствами и маршрутизации больных.

На встрече отметили лучших сотрудников областного онкодиспансера, среди которых заведующая онкологическим отделением № 4 Ирина Карьгина, онколог отделения опухолей головы и шеи Антон Мутасов, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская и Ольга Юринова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи
01 ноября 2023, 12:18
Александр Борискин победил в голосовании за звание лучшего тренера в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Лучшего тренера выбрали на онлайн-голосовании в Лобне. Им стал тренер по айкидо из клуба «Айкикай Лобня» Александр Борискин.

Голосование за лучшего тренера прошло в Telegram-канале Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Лобня. Каждый желающий мог поддержать тренера, который достоин звания лучшего в профессии.

Победу с отрывом в 43 голоса одержал тренер Александр Борискин. Он имеет третий дан по айкидо и работает инструктором в нескольких спортивных залах, тренируя детей и взрослых.

«Рад, что моя работа высоко оценена лобненцами. В айкидо мы сами не нападаем, этот спорт направлен на самозащиту. <…> Поэтому в айкидо нет соревнований и спаррингов, нет победивших и проигравших. Есть только показательные выступления, фестивали, сборы, экзамены на пояса», - поделился Александр.

Вскоре в Лобне пройдет награждение победителей голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

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