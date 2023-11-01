Фундамент нового храма заложили на улице Борисова в Лобне

В основание будущего храма залили 207 кубометров бетона.

«Все работы, проведенные до этого момента- от выкапывания котлована до армирования фундамента - выполнены качественно. Храм будет стоять надежно», - сообщил автор проекта, архитектор Андрей Севан.

Перед началом строительных работ в соседнем храме во имя Сергия Радонежского отслужили молебен на начало всякого доброго дела.

Новый храм по стилю будет похож на Покровский монастырь в Москве, где находятся мощи блаженной Матроны Московской. В боковых пристройках расположат ризницу и крестильную с отдельным входом, на втором этаже - клирос для хора.

Храм соединят с церковным домом двухэтажным переходом. Там на 1-м этаже обустроят трапезную и помещение для занятий хора, а 2-й второй этаж займет воскресная школа. На 3-м этаже будут комнаты отдыха и жилье для священников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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