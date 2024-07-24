Фудхолл на 250 мест откроется в одинцовском ТЦ

Для любителей вкусных и качественных блюд такое гастрономическое пространство в «ОДИПАРКЕ» станет любимым местом в городе, а для гостей - полноценной достопримечательностью Одинцовского округа. Фудхолл будет единственной точкой, в которой соберутся операторы самых разнообразных кухонь мира.

Сейчас торговый центр «ОДИПАРК» состоит из гипермаркета «Глобус», магазина товаров для дома «Леруа Мерлен» и спортивного центра DESPORT. В нем также откроют торговый уровень, который вместит в себя более 100 магазинов.

Открытие торгово-развлекательного центра запланировано на сентябрь этого года. Его посещаемость составит больше 7,8 миллионов гостей в год.

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