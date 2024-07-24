24 июля 2024, 16:09

Фудхолл на 250 мест откроется в одинцовском ТЦ

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Торговый центр «ОДИПАРК» откроет крупнейший фудхолл с панорамным рыбным рестораном с летней террасой и десять корнеров. В них будет представлена мировая кулинария, а общая площадь всех заведений составит больше километра на 250 посадочных мест.

Для любителей вкусных и качественных блюд такое гастрономическое пространство в «ОДИПАРКЕ» станет любимым местом в городе, а для гостей - полноценной достопримечательностью Одинцовского округа. Фудхолл будет единственной точкой, в которой соберутся операторы самых разнообразных кухонь мира.

Сейчас торговый центр «ОДИПАРК» состоит из гипермаркета «Глобус», магазина товаров для дома «Леруа Мерлен» и спортивного центра DESPORT. В нем также откроют торговый уровень, который вместит в себя более 100 магазинов.

Открытие торгово-развлекательного центра запланировано на сентябрь этого года. Его посещаемость составит больше 7,8 миллионов гостей в год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Еда Отдых
24 июля 2024, 16:27
Росреестр Подмосковья зарегистрировал права на вестибюль станции метро «Мякинино»
Фото Росреестра МО
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Росреестр по Московской области зарегистрировал право на вестибюль № 1 и аварийный выход вестибюля № 2 станции метро Мякинино. Объект является частью транспортной инфраструктуры Москвы и обеспечивает быстрое транспортное сообщение с областью.

Напомним, со станции пассажиры могут добраться в Подольск, Сергиев Посад и Коломну. Это первая станция метро, расположенная на территории Московской области.

«Строительство метро - одно из приоритетных направлений экономического развития региона, благодаря которому жители обеспечиваются передовой транспортной инфраструктурой», - отметил заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Управления Олег Копылов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Еда Отдых
24 июля 2024, 16:25
Школа на 1650 мест на Юбилейной улице в Мытищах откроется 1 сентября
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Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник вместе с советником губернатора Московской области в ранге министра Инной Федотовой проинспектировали стройплощадку школы на улице Юбилейной. Рабочие уже выполнили чистовую отделку помещений, расставили учебную мебель и оборудование.

Каждую неделю исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник проверяет ход строительных работ в школе. В прошлый раз подрядчик получил от Олега Анатольевича несколько замечаний.

Как отмечает руководитель проекта строительства Максим Семенихин, сейчас количество строителей увеличено. Только на благоустройстве, к которому были замечания, работают порядка 60 человек.

«Результат уже виден, высажены деревья, практически на 100% выполнено финишное резиновое покрытие площадок. Проводится установка заборов, ограждений спортивных сооружений, завершается мощение дорожек», - сказал Максим Семенихин.

По словам Олега Сотника, работы по благоустройству идут с хорошей скоростью. Во всех кабинетах завершена финишная отделка, расставлено учебное оборудование. Сейчас заканчивают внутреннюю отделку в спортивных и актовом залах.

«Это долгожданная школа для родителей и учеников, проживающих в данном микрорайоне, безусловно, правительство Московской области заинтересовано в том, чтобы она открылась в срок. Сегодняшний обход показал, что застройщик усилил темпы работ и увеличил количество рабочих. Через две недели проведем контрольный выезд на объект. Уверена, что 1 сентября школа откроет двери для своих первых учеников», - отметила Инна Федотова.

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Школы Мытищи Строительство
24 июля 2024, 16:19
Жителя Можайска оштрафовали за незаконную добычу песка
Минэкологии МО.
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Факт незаконного пользования недрами установили в Можайском городском округе. Виновника задержали и оштрафовали.

«Гражданин, используя экскаватор-погрузчик, незаконно добывал строительный песок вблизи деревни Бугайлово. Сотрудники полиции задержали его и составили соответствующий протокол», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам рассмотрения протокола нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Минэкологии напомнило, что добывать песок или другие полезные ископаемые без лицензии нельзя. Штрафы за нарушение могут составить от трех тысяч рублей до миллиона.

Еще 27 водных объектов расчистят в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Андрея Воробьева , 14 из них включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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Штрафы Минэкологии Подмосковья Можайск
24 июля 2024, 15:59
Детская летняя спартакиада по разным видам спорта стартовала в Мытищах
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В Мытищинском городском округе организовали летнюю детскую спартакиаду по разным видам спорта. Открыл спартакиаду турнир по бадминтону, который прошел на стадионе в центральном парке округа.

Игры по бадминтону провели на стадионе пляжных видов спорта в центральном парке Мытищ. 12 команд разделили на четыре группы с помощью жеребьевки. Игроки каждой группы состязались по круговой системе, зарабатывая очки и занимая место в основной сетке плей-офф. В финале команды состязались на вылет.

Первое место заняла команда «Ультра» под руководством инструктора по спорту Михаила Громова. Почетное второе - у команды «Гранд-2», руководитель которой инструктор Павел Индюшкин. А третье место досталось команде «Гранд-1» под руководством Павла Индюшкина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Мытищи Молодежь

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