09 мая 2024, 18:20

Фронтовые бригады поздравили ветеранов с Днем Победы в Шатуре

Медиасток.рф
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Фронтовые бригады поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Ивановича Болдырихина. Фронтовики также устроили концерт для Галины Бабкиной.

Когда Василию было всего пятнадцать лет, в Воронеже шли бои. Не видевшего жизни подростка взяли копать окопы, а в 1943 году 17-летнего юношу уже призвали на фронт. В составе войск МВД он прошел войну, встретил победу и демобилизовался в 1954 году. Сейчас Василию Ивановичу 97.

«Эта акция действительно очень важна для нашего округа, для нашей страны в целом, поскольку очень важно сохранить память наших поколений о том великом подвиге, который совершили наши деды, наши прадеды в годы Великой Отечественной войны», - поделился директор Дома культуры им. А. А. Косякова Сергей Никонов.

Персональный концерт устроили для Галины Бабкиной, женщине удалось пережить Блокаду Ленинграда. Фронтовая бригада исполнила знаменитую «Катюшу», «В землянке» и, конечно же, «День Победы». Выездные концерты для ветеранов артисты дают уже четвертый год.

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Ветераны Концерты Шатура Великая Отечественная война
09 мая 2024, 23:54
Итоги конкурса «Педагог-психолог года-2024» подвели в Подмосковье
Мария Шматкова
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Татьяна Алешина-Шубина победила в конкурсе педагогов-психологов. Она работает в Зареченской школе уже семь лет, став частью учебного заведения для того, чтобы получить опыт работы с детьми разных возрастов. Школа насчитывает более двух тысяч учащихся.

В своей работе Татьяна не ограничивается только работой с учениками, ее кабинет всегда открыт и для родителей, и для педагогов. Учителя часто приходят к ней за советами, чтобы узнать, как поддерживать себя и где найти энергию, когда кажется, что сил больше нет. Именно эту тему она представила на конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог года-2024».

Татьяна отметила, что участвует в этом конкурсе не впервые. Так, в 2022 году она заняла второе место, а в этом году решила снова попробовать свои силы и в итоге стала победительницей. Она рассказала, что работает с педагогами школы в терапевтическом плане, и именно этот опыт представила в текущем году.

В своей работе она использует разнообразные методики, такие как арт-терапия, куклотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, а также методику метафорически-ассоциативных карт при работе с учителями. Она показала, как они работают с эмоциональным выгоранием учителей, что вдохновило педагогов продолжать свою деятельность с детьми.

Татьяна сейчас готовится к региональному этапу конкурса, где она представит другой проект, посвященный раскрытию потенциала детей через их эмоциональное и ментальное состояние. Ученики очень любят занятия с педагогом-психологом, так как они всегда интересны и увлекательны. В этот раз урок проходил для четвероклассников, и дети не только играли, но и встречали гостей.

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Дети Школы Учителя конкурсы
09 мая 2024, 22:50
«Россети Московский регион» отметили День Победы в Красногорске
Россети Московский регион
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли 9 мая на территории мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево. В 2013 году там был установлен памятник создателям противопехотных электрозаграждений.

Генеральный директор «Россети Московский регион» Петр Синютин отметил в своем выступлении на торжественном митинге, что место, где расположен рубеж обороны в Нефедьево, является особенным для специалистов московской энергосистемы.

Он подчеркнул, что в дни напряженных боев на подступах к столице подмосковные энергетики в самые сжатые сроки смогли построить электрозаграждения - препятствия стали непреодолимым барьером для фашистских захватчиков. Они отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, принимая на себя огромные риски.

«Кроме того, в тылу надо было обеспечивать работу промышленных предприятий, и эта задача полностью была выполнена. Мы с честью храним память о подвиге наших коллег!» - подчеркнул Петр Синютин.

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Красногорск День Победы 9 мая
09 мая 2024, 20:49
Депутат Мособлдумы Брынцалов поздравил жителей Балашихи с 9 Мая
Пресс-служба Мособлдумы
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Торжественные события и мероприятия, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли сегодня во многих городских округах Московской области. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов не остался в стороне и принял участие в праздничном мероприятии, которое состоялось в Балашихе.

Брынцалов поздравил собравшихся с Днем Победы и подчеркнул, что в 1945 году эта победа была дорого оплачена советским народом. По его словам, за 1418 дней войны погибло порядка 27 миллионов граждан. Однако народ был полон веры и решимости одержать победу. Именно благодаря вере и сплоченности удалось добиться поставленной цели.

«Правда всегда побеждает. Вера всегда с нами. И сегодня, как и в 1941–1945 годы, мы все объединились, чтобы вновь победить», - добавил Брынцалов.

Глава округа Сергей Юров отметил, что более 20 тысяч жителей Балашихи ушли на фронт в годы войны и половина из них не вернулась. Сегодня жители округа снова встают на стражу не только родного города, но и всей страны.

«Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, все жители нашего города, семьи военнослужащих, волонтеры, каждый в меру своих возможностей делает всё для того, чтобы приблизить нашу победу», - отметил Сергей Юров.

После выступления высокопоставленных гостей участники митинга перешли к главной части торжественных мероприятий - возложению цветов к обелиску. Собравшиеся неравнодушные граждане почтили минутой молчания память погибших в годы войны, а также солдат, отдавших свои жизни в зоне специальной военной операции, защищая интересы России.

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День Победы 9 мая Балашиха Великая Отечественная война
09 мая 2024, 19:55
Министр благоустройства Хайкин возложил цветы 9 Мая в Домодедове
Министерство благоустройства Московской области
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Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько и министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин возложили цветы у обелиска «Славы». Таким образом они присоединились к акциям памяти, проходящим 9 мая по всей стране.

В своем обращении Михаил Хайкин от имени ведомства и лично от себя поздравил всех с Днем Победы, назвав его священным для страны. Он отметил, что в этом году исполняется 79 лет с тех пор, как Советский Союз одержал победу и освободил мир от фашизма.

«В этот праздничный день желаю всем жителям Московской области мира, добра и благополучия!», - добавил Хайкин.

Алексей Ересько и Михаил Хайкин посетили парки «Городской лес» и «Взлет» в Домодедове, благоустройство которых завершили за последние несколько лет. Комплексное благоустройство затронуло и территорию спортивного клуба «Авиатор», где обновили стадион и организовали дополнительные площадки для спортивных мероприятий.

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День Победы 9 мая Город Домодедово

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