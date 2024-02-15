Фракция КПРФ в Мособлдуме проголосовала за дополнительную поддержку семей с детьми-инвалидами

Читайте нас в:

Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий. В совещании приняли участие главы городских округов. Специалисты обсудили уборку территорий и алгоритм работы коммунальных служб.

Аипова подчеркнула, что в ближайшее время прирост снежного покрова может достичь 20 сантиметров. Специалисты продолжают уборку входных групп и пешеходных дорожек.

«На особом контроле очистка проездов к контейнерным площадкам для доступа мусоровозов. Уборочная техника прометает основной ход дворовых проездов, а также въезды и выезды», - указала Аипова.

Она отметила, что 16 февраля уборка территорий от последствий снегопадов продолжится в Московской области по намеченному плану. Жителей региона просят с пониманием отнестись к шумным работам.

«Начиная с воскресенья, занимаемся зачисткой всех проездов, парковок и других элементов двора. Поставили план - ежедневно освобождать около 20% территорий», - рассказала руководитель ГУСТ.

Аипова добавила, что уборку детских площадок проводят в последнюю очередь, а основное внимание уделяется пешеходной инфраструктуре.

Кроме того, в ходе совещания обсудили отработку недочетов, о которых сообщали управдомы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».