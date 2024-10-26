Фойе Дворца культуры «Звезда» капитально отремонтировали в Наро-Фоминске

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Открытый фестиваль-конкурс «Покровский хоровод» организуют во дворце культуры «Победа» в Раменском. В нем поучаствуют мастера народного пения и начинающие исполнители.

Поучаствовать могут дети, обучающиеся в школах искусств, колледжах и вузах, учреждениях дополнительного образования, творческих коллективах и ансамблях народной музыки и фольклора.

Они проверят свои силы в трех номинациях. Это солисты, дуэт, трио и хор - народный и фольклорный. В жюри - профессионалы по народно-певческому искусству и фольклору, а также работники ДК «Победа».

Председателем жюри стала Народный артист России, солистка «Москонцерта», эксперт телешоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» Надежда Крыгина. Также в составе жюри заслуженный артист Российской Федерации Петр Сорокин.

Отметим, что конкурс ежегодный. Организовывают его администрация Раменского городского округа Московской области и Комитет по культуре и туризму.

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