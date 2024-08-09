Фотовыставку об истории завода «Гипсобетон» открыли в сквере в Видном

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«Выставка называется „АО ‚Гипсобетон‘. Вчера. Сегодня. Завтра“. Это совместная работа историко-культурного отдела ДК „Видное“ и „Гипсобетон“, который, в свою очередь, является старейшим и легендарным предприятием нашего Ленинского округа», - сказала заведующая выставочно-фондовым сектором историко-культурного отдела дворца культуры «Видное» Ольга Панасюк.

Экспозиция состоит из 50 фотографий. Она будет работать в сквере «Юность» в Видном до 2 сентября.

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Фотовыставка, посвященная предприятию , открылась в сквере «Юность» в Видном. Она посвящена истории завода и периодах его становления.