27 января 2025, 20:31

Фотовыставку ко Дню воинской славы и 80-летию Победы открыли в Шатуре

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На бульваре Мира в Шатуре открыли выставку фотографий жительниц блокадного Ленинграда с историями их жизни. Баннеры разместили накануне Дня воинской славы и в преддверии празднования 80-летия Великой Победы.

Горожане и гости округа, благодаря фотовыставке, узнают истории жизни маленьких девочек из далекого 1941 года, когда их застала война. Они связали свои судьбы с Шатурой: здесь учились, трудились, воспитывали детей и внуков. На фото жительницы муниципального округа Людмила Сиунова, Надежда Овчинникова и Галина Бабкина. Узнать подробную информацию о них можно на сайте проекта «Помнить каждого».

Как рассказала заместитель председателя Молодежного парламента по проектной работе Евгения Чиркунова, в течение года список ветеранов расширят. На выставке появятся новые фотографии и истории жизни выдающихся жителей Шатуры.

«В рамках проекта „Помнить каждого“ напечатают открытки с портретами и биографиями ветеранов округа. Их распространят на памятных мероприятиях, посвященных празднованию Дню Победы в Шатуре и округе», - добавила Евгения Чиркунова.

Над выставкой работали участники шатурского Молодежного парламента и сотрудники социальной защиты. Они встретились с ветеранами и собрали истории из их жизни.

Фото Выставки Шатура
27 января 2025, 20:08
Митинг в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда прошел Можайске
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Посвященный полному освобождению Ленинграда от блокады митинг памяти состоялся в Можайске. В честь знаменательного события для жителей и гостей округа организовали концерт с участием духового оркестра.

Митинг объединил горожан, волонтеров, активистов «Молодой Гвардии Единой России», школьников, представителей администрации, депутатов и общественников. Артисты народного коллектива Театра юного зрителя «Надежда» показали собравшимся театрализованную зарисовку о событиях блокадного Ленинграда. А на акции «Блокадный хлеб» жители Можайска смогли прочувствовать условия, в которых вынуждены были жить люди в осажденном городе.

Жители Можайска почтили память героев Ленинграда, которые несмотря на осаду продолжали трудиться на военных заводах и погибали от голода прямо за станками.

Помимо этого, в Можайске прошел концерт «Музыка блокадного Ленинграда» с участием духового оркестра Можайского культурно-досугового центра «Гренадер». На площадке торгового центра «Мир» музыканты исполнили мелодии военных лет и композиции Дмитрия Шостаковича.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. До 27 января 1944 года город находился в окружении немецких фашистов. Все это время вражеские войска постоянно бомбардировали и обстреливали его, надеясь сломить сопротивление защитников и жителей.

Митинги История Можайск
27 января 2025, 19:25
Международный турнир по настольному хоккею прошел в Реутове
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Пятый этап Кубка столицы по настольному хоккею состоялся в Реутове, в нем принял участие игрок из Республики Казахстан. А днем ранее, в День студента, прошел любительский турнир, сразиться в котором смогли все желающие.

Игроков-любителей пришли отметить депутаты совета депутатов Реутова и члены «Молодой гвардии единой России». Призерам состязаний вручили почетные дипломы. Победитель получил на память еще и фирменную кружку Российской федерации настольного хоккея.

На следующий день в Центре культуры и искусств городского округа Реутов прошел V этап Кубка столицы. Он объединил игроков, которые выступают на профессиональном уровне.

«Великолепный турнир! Я не первый раз приезжаю в Реутов и всегда отмечаю отличную организацию соревнований!» - рассказал победитель турнира Дмитрий Петров.

По словам исполняющего обязанности президента Российской федерации настольного хоккея Владислава Момата, в Реутове создали прекрасные условия для организации соревнований по настольному хоккею. Он поблагодарил администрацию муниципалитета, совет депутатов и всех тех, кто помогает в проведении турниров.

«Сегодня наукоград - центр развития настольного хоккея в столичном регионе. Мы запланировали проведение здесь самых значимых турниров в Российской Федерации», - добавил он.

Отметим, что в феврале в Реутове пройдет этап чемпионата Москвы и Московской области, а также очередной тур Кубка столицы.

Реутов
27 января 2025, 19:06
Гимназию № 5 на Октябрьском проспекте в Люберцах отремонтируют к 1 сентября
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил, как проходит капитальный ремонт здания гимназии № 5. Обновленное учебное заведение на Октябрьском проспекте, дом № 348, откроют к 1 сентября этого года.

Гимназию ремонтируют благодаря госпрограмме губернатора Московской области Андрея Воробьева. Как отметил глава Люберец Владимир Волков, здание учебного заведения возвели еще в 1962 году, с тех пор его ни разу не обновляли.

«Сейчас строители завершают демонтаж, в скором времени приступят к отделочным и общестроительным работам», - добавил он.

Рабочие полностью реконструируют фасад здания, отремонтируют кровлю, поменяют все инженерные коммуникации, обновят полы, потолки, установят новые окна и двери.

«Специалисты обустроят входную группу, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Также в учебное заведение закупят новую мебель», - рассказал Владимир Волков.

Люберцы Школы Ремонтные работы
27 января 2025, 18:47
Волонтерам в Мытищах выдали помещение для плетения маскировочных сетей
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Тысячи неравнодушных жителей округа сплотились с самого начала боевых действий. Несколько крупных волонтерских центров создали в муниципалитете для помощи военнослужащим. Фонду «От сердца к сердцу» выдали помещение, где активисты начали плести маскировочные сети.

Гуманитарные грузы для бойцов и жителей новых присоединенных, а также приграничных территорий ежедневно формируют в доме № 27 на улице Юбилейной. Входит в посылки все самое необходимое: медикаменты, теплые вещи, бытовые и косметические принадлежности, детские подарки.

Многие волонтерские организации оказывают адресную помощь. Участники движения «От сердца к сердцу» собирают и отправляют груз непосредственно жителям, общественным организациям и воинским подразделениям. Волонтеры уже на профессиональном уровне занимаются плетением маскировочных сетей.

«Помещение, которое предоставила администрация городского округа, мы используем для плетения маскировочных сетей. У нас большая и дружная команда, мы увеличиваем производство. О качестве наших сетей знают, на них приходит много заявок. Здесь мы вместе приближаем нашу победу», - поделилась куратор фонда «От сердца к сердцу» Татьяна Альмухаметова.

Узнать больше о волонтерских организациях можно в социальных сетях администрации городского округа Мытищи.

Мытищи Волонтеры Военные

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