Фотовыставку ко Дню воинской славы и 80-летию Победы открыли в Шатуре

Горожане и гости округа, благодаря фотовыставке, узнают истории жизни маленьких девочек из далекого 1941 года, когда их застала война. Они связали свои судьбы с Шатурой: здесь учились, трудились, воспитывали детей и внуков. На фото жительницы муниципального округа Людмила Сиунова, Надежда Овчинникова и Галина Бабкина. Узнать подробную информацию о них можно на сайте проекта «Помнить каждого».

Как рассказала заместитель председателя Молодежного парламента по проектной работе Евгения Чиркунова, в течение года список ветеранов расширят. На выставке появятся новые фотографии и истории жизни выдающихся жителей Шатуры.

«В рамках проекта „Помнить каждого“ напечатают открытки с портретами и биографиями ветеранов округа. Их распространят на памятных мероприятиях, посвященных празднованию Дню Победы в Шатуре и округе», - добавила Евгения Чиркунова.

Над выставкой работали участники шатурского Молодежного парламента и сотрудники социальной защиты. Они встретились с ветеранами и собрали истории из их жизни.