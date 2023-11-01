Фотовыставка в честь участников народного ополчения открылась в ДК «Выстрел» в Солнечногорске
Фотовыставка «Бойцы и командиры 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района в Битве за Москву. Химкинский батальон» открылась в Солнечногорске. Она проводится в доме культуры «Выстрел» до 5 ноября.
Открыла выставку руководитель музея Российской международной академии туризма, доктор культурологии Любовь Именнова. Первыми гостями фотовыставки стали потомки ополченцев, участников Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов администрации городского округа Солнечногорск, полковник запаса Геннадий Ефимов и члены всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Для них студенты Российской международной академии туризма провели экскурсию.
Организаторам выставки в благодарность вручили памятную книгу об истории курсов «Выстрел». Посетить фотовыставку можно до 5 ноября.
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