01 ноября 2023, 08:20

Фотовыставка в честь участников народного ополчения открылась в ДК «Выстрел» в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Фотовыставка «Бойцы и командиры 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района в Битве за Москву. Химкинский батальон» открылась в Солнечногорске. Она проводится в доме культуры «Выстрел» до 5 ноября.

Открыла выставку руководитель музея Российской международной академии туризма, доктор культурологии Любовь Именнова. Первыми гостями фотовыставки стали потомки ополченцев, участников Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов администрации городского округа Солнечногорск, полковник запаса Геннадий Ефимов и члены всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Для них студенты Российской международной академии туризма провели экскурсию.

Организаторам выставки в благодарность вручили памятную книгу об истории курсов «Выстрел». Посетить фотовыставку можно до 5 ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже много новогодних мероприятий, список которых пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Солнечногорск
01 ноября 2023, 09:28
Подмосковные библиотеки проведут свыше 200 программ в «Ночь искусств»
Министерство культуры и туризма Моковской области
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Библиотеки Подмосковья подготовили свыше 200 мероприятий к Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она пройдет под девизом «Россия объединяет».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в библиотеках Домодедова пройдет познавательная программе «От воинской славы к единству народа» и квест для молодежи «Единая моя Россия». В Воскресенске проведут интерактивную игру «О той земле, где ты родился» и выставку об истории Донбасса.

Виктория по истории и культуре страны, а также театрализованное представление пройдут в Дубне, в Красногорске проведут мастер-класс по русским народным промыслам и марафон «Россия вчера, сегодня, завтра», а в Ступине, Химках и Луховицах пройдут концерты.

Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать на сайтах библиотеку и портале «Культура.РФ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Общественные акции
01 ноября 2023, 00:25
Жителям Подмосковья объяснили, что включает в себя программа капремонта общего имущества МКД
unsplash.com
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Жителям Московской области рассказали, что включает в себя программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД). Перечень опубликовало министерство ЖКХ Подмосковья.

Ранее в подмосковном министерстве ЖКХ напомнили, что собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах должны делать взносы за капитальный ремонт. Соответствующая обязанность по уплате возникает после того, как здание включат в региональную программу капремонта.

В список проекта входят все МКД, расположенные на территории региона, за исключением аварийных зданий и домов, в которых располагаются менее пяти квартир. Также в программу входит перечень видов работ по капитальному ремонту и плановый год проведения реконструкции.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой на главной странице сайта регионального Фонда капитального ремонта.

ЖКХ Ремонтные работы
31 октября 2023, 18:58
Программа наставничества для предпринимателей начнется в Подмосковье 2 ноября
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Акселерационная программа наставничества 2.0. для предпринимателей Подмосковья стартует 2 ноября. К участию приглашают представителей бизнеса, применяющих специальный налоговый режим.

Участников программы ждут вебинары по увеличению продаж, маркетингу, упаковке продукции и других аспектах, необходимых для ведения бизнеса. В конце обучения предпринимателям предстоит защитить свои проекты перед экспертной комиссией.

Участие в проекте бесплатное. Узнать о программе обучения и зарегистрироваться можно по ссылке. Чтобы стать наставником проекта, необходимо заполнить анкету.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
31 октября 2023, 18:32
Фестиваль единоборств пройдет в Клину 11 ноября
Unsplash
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Масштабный фестиваль единоборств состоится в Клину 11 ноября в 14:00. Принять участие смогут все желающие вне зависимости от возраста.

В программу мероприятия включены выступления спортсменов-единоборцев, а также показательные бои. Борцы выступят в таких стилях, как: самбо, кок-бокс, карате и других. Все желающие смогут попробовать свои силы в жиме лежа и рывке гири, а также поучаствовать в лотерее.

Помимо этого, гости фестиваля Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Чуприна продемонстрируют сценический силовой экстрим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Спортсмены

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