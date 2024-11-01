01 ноября 2024, 14:43

Фотовыставка о работе Следственного комитета России открылась в Лобне

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В Центральном парке культуры и отдыха Лобни открылась передвижная фотовыставка Следственного комитета РФ. Особое место на выставке занимают фотографии, посвященные трагическим событиям и расследованию уголовных дел, связанных с конфликтом в Донбассе.

Исполнительный директор Молодежного союза «Юный следователь» Алексей Хворостянко, один из организаторов выставки, подчеркнул важность проведения экспозиции именно в Лобне. Город имеет значительное историческое значение, став ближайшим к Москве рубежом, где Красная Армия остановила немецко-фашистские войска в годы Великой Отечественной войны.

Кроме фотографий, на выставке представлены артефакты, вывезенные из зоны специальной военной операции, что добавляет экспозиции особую значимость и эмоциональную глубину.

Выставка будет доступна для посещения до 4 ноября, после чего она продолжит свое путешествие по другим городам России, знакомя все больше людей с деятельностью Следственного комитета и историческими событиями, которые он исследует.

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Выставки Лобня
01 ноября 2024, 14:55
Смотр коммунальной техники провели в центральном парке в Зарайске
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Специалисты оценили готовность коммунально-уборочной техники к зимнему сезону в Зарайске. Они проверили также наличие нужно инвентаря.

Мониторинг провели в центральном парке культуры и отдыха в Зарайске. Специалисты осмотрели зимнюю уборочную технику, инвентарь и спецодежду.

Они проконсультировали сотрудников парка, ответственных за содержание его территории, и ответили на вопросы по поводу работы зимой. Штат составит восемь рабочих и один тракторист.

Рабочие будут использовать 45 единиц ручного уборочного инвентаря и семь единиц механизированного оборудования, а также трактор. Ответственные лица заключили договор на вывоз снега и поставку противогололедного материала.

Сейчас сотрудники учреждения готовятся к открытию ледового катка, резиденции и почты Деда Мороза, а также праздничной фотозоны.

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Зарайск Парки
01 ноября 2024, 14:42
Ремонт спорткомбината «Строитель» в Наро-Фоминске вышел на финишную прямую
Минстрой МО
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Спорткомбинат «Строитель» в поселке Селятино Наро-Фоминского округа готовят к открытию после масштабного капитального ремонта. Минстрой Подмосковья оценил выполнение работ на 99%.

Последние штрихи перед открытием - это пусконаладка инженерных систем, уборка и подготовка чаши бассейна. Сотрудники собирают и расставляют новую мебель, во дворе заканчивается озеленение. Совсем скоро «Строитель» откроет двери для спортсменов округа.

Во время капремонта здание спортивного комбината обновили и привели к современным стандартам. На прилегающей территории сделали зону отдыха и парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Наро-Фоминск
01 ноября 2024, 14:07
БТИ Подмосковья объявило о скидках на свои услуги с 1 ноября
Фото БТИ МО
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Жители Подмосковья смогут получить услуги БТИ со скидками. Сезонное снижение цен действует с 1 ноября на работы по гаражной амнистии и другие услуги бюро.

Услуги по гаражной амнистии с ноября стали на 8% дешевле. Скидка распространяется на физических лиц, обратившихся и оплативших заказ в период действия предложения. Скидка 3% предоставляется на все услуги областного БТИ при оформлении заказа в мобильном офисе «БТИ Московской области».

Срок действия сезонного предложения - с 1 ноября по 1 мая 2025 года.

Постоянную скидку БТИ в размере 5% можно получить при повторном обращении за услугой в течение трех лет с даты последнего заказа. Скидку 10% предоставят мобилизованным, участникам СВО и членам их семей. Такая же скидка положена одному из родителей многодетной семьи Подмосковья.

Ответы на вопросы можно получить через форму обратной связи на сайте БТИ или по номеру горячей линии 7 (498) 568-88-88.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий часть россиян от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) с материальной выгодой. Что означают изменения и кого они коснутся - в материале 360.ru.

Госуслуги
01 ноября 2024, 13:44
Ремонт начался в школе № 14 в Коломне
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Обновления стартовали в школе № 14 в Коломне. Здесь пройдет масштабная реконструкция. В ее рамках заменят коммуникации и отремонтируют крышу.

Рабочие уже начали выносить из помещений учреждения старую мебель. Затем начнутся работы по отделке и замене коммуникаций.

«На сегодняшний день здесь работают около 30 человек. Подрядчик приступил к демонтажным работам внутри помещений и ремонту кровли. Наша задача сейчас - выполнить работы на крыше до наступления зимнего периода. Демонтаж внутри здания планируем завершить к концу декабря», - сказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

Представитель подрядчика отметил, что у их компании есть большой опыт капитального ремонта. Работы должны завершить к 1 сентября 2025 года.

Контроль ремонта будет проводить представитель дирекции заказчика капитального строительства. Отметим, что здание одного из крупнейших образовательных учреждений в Коломне построили в 1979 году. С тех пор его капитально не ремонтировали.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Школы Ремонтные работы

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