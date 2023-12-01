Фотовыставка о природе Таймыра открылась в аэропорту Домодедово

Министерство имущественных отношений Московской области сформировало на следующий год перечень торговых центров и комплексов, в отношении которых налог исчисляется от кадастровой стоимости. В него дополнительно вошли 103 здания.

«Перечень объектов для начисления налога на имущество по особому режиму налогообложения мы формируем ежегодно. Налог исчисляется именно от кадастровой стоимости», - сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Всего в список вошли 4439 зданий. С ним можно ознакомиться на сайте ведомства.

Любой собственник недвижимости может обратиться в министерство с просьбой включить объект в данный перечень на следующий год. Для этого можно направить заявку по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, 1.

Также обращение можно передать по электронной почте mio@mosreg.ru. При этом следует приложить документы, например, разрешение на ввод в эксплуатацию, госрегистрации, техпаспорт и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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