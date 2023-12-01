01 декабря 2023, 07:30

Фотовыставка о природе Таймыра открылась в аэропорту Домодедово

Анастасия Сараева
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В аэропорте открылась выставке «Пересекая полярный круг», посвященная природе и коренным народам Таймыра. Экспозицию организовали на втором этаже здания воздушной гавани.

На открытии выставки выступили артисты дома творчества города Дудинки Красноярского края и представители пяти национальностей. Они показали творческие номера.

«Свои работы предоставили северные фотохудожники, возможно, увидев такие красивые края на фотографиях, пассажиры смогут открыть для себя новое туристическое направление для своего путешествия», - рассказала пресс-секретарь авиакомпании NordStar Полина Чернова.

На фотографиях запечатлели Плато Путорана, Путоранский заповедник, озеро Лама, полярное сияние, Большой Иркиндинский водопад (Китабо-Орон) и другие места, где можно наблюдать северное сияние, снежные равнины, причудливые ледяные монолиты и заснеженные горные хребты. Всего пассажирам Домодедова презентовали 15 работ.

Выставка продлится до 29 декабря.

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Аэропорт Домодедово
01 декабря 2023, 06:00
Врачи МОДКТОБа избавили ребенка от боли в ноге
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета)
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Специалисты МОДКТОБ сделали ребенку операцию и избавили от боли в ноге. Юному пациенту диагностировали рассекающий остеохондрит таранной кости, сообщили в Минздраве Московской области.

В течение года ребенок мучился от боли, периодически хромал, при этом консервативное лечение не помогало. Тогда родители обратились в МОДКТОБ. После диагностики специалисты приняли решение о артроскопическом лечении голеностопного сустава.

«… небольшие участки хряща были отделены от прилежащей кости со смещением в полость сустава. Мы удалили свободные костные фрагменты, выполнили абразивную хондропластику», - рассказала заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин.

После операции организм самостоятельно нарастит эти хрящи.

На данный момент пациента уже выписали. Ему предстоит пройти реабилитацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Дети Врачи
01 декабря 2023, 04:00
Еще 103 объекта недвижимости Подмосковья добавили в перечень спецрежима налогообложения
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Министерство имущественных отношений Московской области сформировало на следующий год перечень торговых центров и комплексов, в отношении которых налог исчисляется от кадастровой стоимости. В него дополнительно вошли 103 здания.

«Перечень объектов для начисления налога на имущество по особому режиму налогообложения мы формируем ежегодно. Налог исчисляется именно от кадастровой стоимости», - сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Всего в список вошли 4439 зданий. С ним можно ознакомиться на сайте ведомства.

Любой собственник недвижимости может обратиться в министерство с просьбой включить объект в данный перечень на следующий год. Для этого можно направить заявку по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, 1.

Также обращение можно передать по электронной почте mio@mosreg.ru. При этом следует приложить документы, например, разрешение на ввод в эксплуатацию, госрегистрации, техпаспорт и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Налоги Недвижимость
01 декабря 2023, 02:00
Биокомбинат организовал международную конференцию технологов в Лосино-Петровском
Валерия Тингаева
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В Лосино-Петровском округе прошла международная научно-практическая конференция по биотехнологиям и вакцинам. Ее организовали Щелковский биокомбинат и  ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности».

В мероприятии поучаствовали около 200 человек.

«В настоящее время ситуация такая, что необходимы современные препараты и достаточное количество этих препаратов. Потому что в рамках программы импортозамещения, в рамках развития нашей отрасли возникает очень много новых направлений», - заявил директор биокомбината Олег Акилин.

С докладами выступили более 15 специалистов, в том числе из Китая. На конференции обсудили научные разработки, связанные с вакцинами. Организаторы мероприятия планируют сделать его ежегодным.

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Вакцинация Щелково Лосино-Петровский
30 ноября 2023, 22:33
Газовое оборудование заменят в 1000 многоквартирных домов Подмосковья в 2024 году
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В 2024 году в Московской области газовое оборудование бесплатно заменят в тысяче многоквартирных домов. Работы уже начались в многоэтажках в Лобне.

В 2023 году станут безопаснее порядка 400 многоквартирных домов региона.

«Первым этапом строительно-монтажные бригады монтируют наружные газопроводы. Это абсолютно безболезненная для жителей процедура. В этот период газ не отключается. Наружные работы по внешнему газопроводу проводятся не более недели», - рассказал руководитель проектов ООО «Центргаз» Евгений Шалаев.

На следующем этапе газовщики заходят в подъезды и квартиры, где меняются все трубы, фурнитура и оборудование. В этом случае газ отключают по всему дому. Длительность работ составит не более трех дней.

По словам одного из жильцов дома в Лобне Виктора Куликова, вся газовая система капитально не ремонтировалась со времен постройки дома. Сейчас специалисты попросили спрятать вещи и мебель под защитные пленки и приступили к работе.

«Довольно быстро. Обещали за три дня сделать. Вроде укладываются. Быстро обрезали. Не очень мусора много. Есть какие-то мелочи, конечно. Но нормально, терпимо», - рассказала Куликов.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года. За это время капитальный ремонт газового оборудования провели в двух тысячах домов.

Главная особенность работ - обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире. Она моментально просигналит об утечке.

«Прошу обратить внимание, что сигнализатор загазованности у нас подвешивается под самый потолок, потому что газ легче воздуха и поднимается наверх. И этот датчик при малейшем поднятии метана под потолок просигнализирует», - пояснил Шалаев.

Газовщики все подключат, установят и даже покрасят газовые трубы на кухне и в ванной. С жильцов за это не возьмут ни копейки.

«Все бесплатно. Работы, проводимые в рамках программы капитального ремонта, оплачиваются в рамках капитального ремонта ежемесячно», - подытожил Шалаев.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в течение трех лет в жилых домах Подмосковья установят датчики загазованности «ГазКонтроль».

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Газ

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