Фотовыставка ко Дню предпринимателей открылась в Балашихе

Организатором выставки выступила Торгово-промышленная палата Балашихи, которая провела конкурс «Портрет балашихинского предпринимательства». Участие приняли девять местных фотографов, представшие почти 40 портретов сотрудников 20 предприятий округа.

«Выставка открывает 7-й фестиваль бизнеса Балашихи. Мы хотим привлечь интерес к таким замечательным профессиям, как предприниматель и руководитель предприятия. Также мы пригласили сюда старшеклассников наших школ и старшекурсников наших колледжей и техникумов. Для них фотографии будут наглядным пособием. Ребята увидят, в каком городе они живут, какая здесь экономика, на какие предприятия в Балашихе можно трудоустроиться», - сказал президент Балашихинской Торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков.

Победитель конкурса - фотограф информационного агентства «Большая Балашиха» Евгений Гибадуллин. В профессии он почти 15 лет. Второе и третье место заняли Евгений Дудин и Ранет Матказин.

Фотоработы находятся в картинной галерее Балашихи на проспекте Ленина, 10. Выставка открыта до 15 июня.

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