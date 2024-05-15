15 мая 2024, 13:29

Фотовыставка ко Дню предпринимателей открылась в Балашихе

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Первая в Московской области фотовыставка ко Дню предпринимателя открылась в картинной галерее в Балашихе. Здесь представлены работы местных авторов, а на снимках — сотрудники организаций города.

Организатором выставки выступила Торгово-промышленная палата Балашихи, которая провела конкурс «Портрет балашихинского предпринимательства». Участие приняли девять местных фотографов, представшие почти 40 портретов сотрудников 20 предприятий округа.

«Выставка открывает 7-й фестиваль бизнеса Балашихи. Мы хотим привлечь интерес к таким замечательным профессиям, как предприниматель и руководитель предприятия. Также мы пригласили сюда старшеклассников наших школ и старшекурсников наших колледжей и техникумов. Для них фотографии будут наглядным пособием. Ребята увидят, в каком городе они живут, какая здесь экономика, на какие предприятия в Балашихе можно трудоустроиться», - сказал президент Балашихинской Торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков.

Победитель конкурса - фотограф информационного агентства «Большая Балашиха» Евгений Гибадуллин. В профессии он почти 15 лет. Второе и третье место заняли Евгений Дудин и Ранет Матказин.

Фотоработы находятся в картинной галерее Балашихи на проспекте Ленина, 10. Выставка открыта до 15 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Выставки Балашиха конкурсы
15 мая 2024, 14:43
Более 172 тысяч сделок с недвижимостью зарегистрировали в Подмосковье в апреле
Медиасток.рф
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Более 172 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости поступило в подмосковный Росреестр в апреле этого года. Большинство документов подавалось в электронном виде.

«Электронный способ подачи документов имеет ряд преимуществ: электронные сервисы Росреестра просты в использовании, доступны круглосуточно из любой точки России», - рассказала Ольга Козлова, начальник отдела организации и контроля.

Она добавила, что для удобства жителей на официальном сайте Росреестра приведены пошаговые инструкции получения каждой государственной услуги и сроки ее предоставления.

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Недвижимость Ипотека
15 мая 2024, 14:42
Школу №2 в Домодедове капитально отремонтируют к 1 сентября
Министерство строительного комплекса Московской области
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Школу № 2 капитально отремонтируют в Домодедове по президентской программе. Там установят новую мебель и оборудование, обновят фасад и кровлю. открыть учреждение планируют к 1 сентября.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, готовность работ уже превысила 40%. Там обновят кровлю, фасад, входные группы, а также заменят коммуникации.

«На площадке 80 рабочих и две единицы техники. Ведется монтаж внутренних перегородок, устройство пола и штукатурные работы, монтаж систем электроснабжения и освещения, устройство слаботочных систем и фасада. Работы в графике», - рассказали в министерстве.

В здании установят новые окна, обновят потолки и полы, а также отремонтируют лестницы, а в санузлах появится новая сантехника. На территории появятся места для занятий спортом и игр.

Учреждение основали в 1956 году, ее площадь составляет 7,6 тысячи квадратных метров.

Всего к 1 сентября в регионе отремонтируют 41 школу и 23 детских сада.

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Школы Город Домодедово Ремонтные работы
15 мая 2024, 14:41
Сезон кино под открытым небом начнется в Воскресенске 24 мая
Unsplash
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Кинопоказы под открытым небом стартуют в Воскресенске в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Уже 24 мая жители и гости городского округа смогут посмотреть фильм «Школа магических зверей. Тайна подземелья», который покажут в парке культуры и отдыха Москворецкий.

Проект «Кинопарк», созданный в 2016 году при поддержке областного правительства и Министерства культуры и туризма Московской области, предлагает бесплатные уличные показы фильмов на больших экранах под открытым небом в парках и других открытых площадках Подмосковья.

В репертуаре проекта представлены лучшие современные российские фильмы, анимационные картины и классика советского кинематографа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кино Общественные акции Воскресенск
15 мая 2024, 14:38
Строительство школы началось в ЖК «Квартал Ивакино»
Министерство жилищной политики Московской области
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Капсулы времени с посланием потомкам заложили в фундамент зданий жилищного комплекса «Квартал Ивакино» в Химках. Строители приступили к возведению школы для 1100 учеников и детского сада для 300 воспитанников.

Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, строительство ведет копания «Самолет» в рамках комплексного развития территорий.

В здании новой четырехэтажной школы расположатся актовый зал на 400 мест, учебные кабинеты, и кабинеты групп продленного дня, два спортивных зала, библиотека, столовая, медицинский блок, также мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом.

В детском саду появятся 12 просторных групповых комнат с игровой, спальней, гардеробом и буфетом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах. Возле детского сада оборудуют игровые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Детские сады

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