Фотопроект «Мы вместе» запустили для участников СВО и их родственников в Подмосковье

По итогам проекта Ирина Шарова планирует провести выставку работ. Вдохновившись проектом «Жена героя», идея которого зародилась по инициативе Екатерины Колотовкиной, жены командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина, Ирина решила создать подобный в Волоколамске.

Фотопроект «Мы вместе» - это истории о красоте, вере, стойкости, самоотверженности и непростой судьбе жен и матерей российских военных, мужественно исполняющих свой долг.

«Мы хотим донести до всех, что специальная военная операция не где-то там далеко, она рядом и касается каждого из нас. Жены военнослужащих заслуживают такого же уважения, как их мужья. Для нас эти женщины - герои!» - рассказала инициатор проекта Ирина Шарова.

Долгое время было мало желающих поддержать Ирину и бесплатно участвовать в качестве фотографов, помощников или визажистов. Со временем к ней присоединились фотографы Екатерина Климова из Волоколамска, Елена Петрищева из Москвы и визажист Елена Кудрявцева.

«Сейчас такое сложное время. Нужно помогать и поддерживать друг друга. Ну и, конечно, интересно посмотреть, каким будет результат наших трудов», - поделилась визажист Елена Кудрявцева.

Идея Ирины состоит в том, чтобы делать фотографии участников СВО и членов их семей на безвозмездной основе. Жены и матери волоколамских военнослужащих фотографируются в мундирах и с их наградами. Ведь пока их мужья и сыновья защищают Родину, женские плечи держат мундир с достоинством, обеспечивая поддержку и надежный тыл.

После окончания проекта организаторы планируют провести выставку в доме культуры «Родники» в Волоколамске.

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