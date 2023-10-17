Фоточеллендж ко Дню образования вневедомственной охраны Росгвардии начался в Подмосковье

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«Акция „Связь поколений“ проводится нами ежегодно. Но на этот раз особенностью является то, что участие также принимают и те сотрудники, которые воссоздали архивные фотографии с собственным изображением в разные периоды службы», - прокомментировала руководитель пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области подполковник полиции Софья Хотина.

Акция продлится до 29 октября, а фотографии будут опубликованы в аккаунтах социальных сетей Главного управления Росгвардии по Московской области и на официальном сайте ведомства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

К участию приглашают сотрудников групп задержания, пунктов централизованной охраны, кадровых подразделений и дежурной службы.