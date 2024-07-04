Форум «Управдом» в Щелкове собрал более 100 активистов Подмосковья

Участники мероприятия: председатели советов многоквартирных домов, жилищные активисты и общественники. На форуме каждый из них мог задать вопросы представителям профильных учреждений и организаций. К примеру, в этот раз активное обсуждение получилось на тему подготовки жилого фонда к зиме.

«Цель нашего такого нового формата межмуниципальных кустовых форумов „Управдом“, который предложила нам вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, конечно, в консолидации, в объединении жилищных активистов и в формировании конструктивного диалога между населением и властью, а также обсуждения самых основных проблем сферы ЖКХ», - прокомментировала председатель совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

Идею создать Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов в 2014 году поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас в ней состоит более двух с половиной тысяч человек. Тогда же, восемь лет назад, состоялся и первый форум «Управдом».

«Отдельное внимание мы уделяем оцифровке, контролю, информированию и постоянной коммуникации и четкой обратной связи. Решать вопросы быстрее позволяют мессенджеры. Мы получаем сигналы от жителей в общедомовых и территориальных чатах. Через них мы доводим важную информацию, в том числе о технологических сбоях и отключениях», - прокомментировал заместитель главы городского округа Щелково Герман Верницкий.

Листовки с номерами телефонов и QR-кодами на социальные сети главы сегодня есть в каждом подъезде.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».