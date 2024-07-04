04 июля 2024, 11:06

Форум «Управдом» в Щелкове собрал более 100 активистов Подмосковья

Медиасток.рф
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В усадьбе Гребнево в Щелкове состоялся третий межмуниципальный форум «Управдом». В нем поучаствовали более 100 активистов из шести городских округов Московской области.

Участники мероприятия: председатели советов многоквартирных домов, жилищные активисты и общественники. На форуме каждый из них мог задать вопросы представителям профильных учреждений и организаций. К примеру, в этот раз активное обсуждение получилось на тему подготовки жилого фонда к зиме.

«Цель нашего такого нового формата межмуниципальных кустовых форумов „Управдом“, который предложила нам вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, конечно, в консолидации, в объединении жилищных активистов и в формировании конструктивного диалога между населением и властью, а также обсуждения самых основных проблем сферы ЖКХ», - прокомментировала председатель совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

Идею создать Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов в 2014 году поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас в ней состоит более двух с половиной тысяч человек. Тогда же, восемь лет назад, состоялся и первый форум «Управдом».

«Отдельное внимание мы уделяем оцифровке, контролю, информированию и постоянной коммуникации и четкой обратной связи. Решать вопросы быстрее позволяют мессенджеры. Мы получаем сигналы от жителей в общедомовых и территориальных чатах. Через них мы доводим важную информацию, в том числе о технологических сбоях и отключениях», - прокомментировал заместитель главы городского округа Щелково Герман Верницкий.

Листовки с номерами телефонов и QR-кодами на социальные сети главы сегодня есть в каждом подъезде.

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ЖКХ Щелково
04 июля 2024, 12:16
Ключи вручили 14 семьям переселенцев из аварийного жилья в Ногинске
Министерство строительного комплекса Московской области
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Еще 14 семей из Ногинска получили ключи по программе переселения из аварийного жилья. Квартиры находятся в доме № 14Б на улице Юбилейная.

В Минстрое Подмосковья рассказали, что новые квартиры получили жители домов № 226 и 228 по улице 3-го Интернационала, а также дома № 23 по улице Советской Конституции. Ключи и памятные подарки вручили глава округа Богородского округа Игорь Сухин и его заместители Владимир Хватов и Анатолий Шуть.

«Мы долго шли к этому событию. Рад, что у этих семей появилась возможность жить в новых, комфортных условиях. Желаю новоселам тепла, уюта, приятных хлопот с переездом. А мы всегда на связи. В случае необходимости будем встречаться, обсуждать, помогать», - отметил Сухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Богородский Аварийное жилье
04 июля 2024, 12:16
Лесопарк в Сергиевом Посаде откроют после благоустройства 6 июля
Министерство культуры и туризма Московской области
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Открытие обновленного лесопарка «Загорское море» в Сергиевом Посаде состоится 6 июля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят большую развлекательную программу. С 12:00 в пешеходных зонах всех будут встречать ростовые куклы. Также запланированы выступления Сергиево-Посадского муниципального оркестра и ярмарка мастеров.

Юным посетителям покажут научное шоу, а также подготовят анимационные программы и мастер-классы по песочной терапии и керамике.

На пляжной зоне можно будет сыграть в волейбол, посетить пенную вечеринку и послушать диджей-сеты. Там же будут раздавать бесплатное мороженое. В 20:00 состоится вечерний арт-пикник от студии «Арт-пятница».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство Сергиев Посад Парки
04 июля 2024, 12:15
Подмосковные спортсменки победили на первенстве ЦФО по пляжному волейболу
Училище олимпийского резерва №2
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Представительницы Московской области стали победителями и призерами первенства ЦФО по пляжному волейболу. Спортсменки выиграли четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпионками стали Екатерина Юдина и Виктория Ломова. Маргарита Григорьева и Евдокия Староверкина заняли второе место, а Екатерина Червонос и Татьяна Шутова - третье. Девушки представляют подмосковное училище олимпийского резерва № 2.

В турнире среди юношей тандем Павла Григорьева и Кирилла Хвостова признали лучшим. Ранее в возрастной категории 2007/2008 годов рождения чемпионами стали Екатерина Ломова и Виктория Юдина, третье место занял дуэт Екатерины Шумской и Екатерины Конюховой.

Первенство ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек проходило в Рязани с 30 июня по 3 июля. Турнир провели в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
04 июля 2024, 11:49
Пляж в Солнечногорске стал самым популярным в Подмосковье в июне
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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За июнь центральный пляж на озере Сенеж в Солнечногорске посетили более 77 тысяч человек. Таким образом, локация стала самой популярной среди мест отдыха у воды в Подмосковье.

Пляж Солнечногорска обладает развитой инфраструктурой. Вдоль береговой линии располагаются точки по продаже еды и напитков, аттракционы для детей и игровые площадки. К новому сезону установили бесплатный фонтанчик с питьевой водой. Также зона оборудована лежаками, раздевалками, туалетами, вышкой спасателей. Особой популярностью среди жителей и гостей округа пользуются прокат досок для сапсерфинга, лодок, катамаранов. Дополнительно отдыхающие могут арендовать беседку для приготовления шашлыков и других блюд на гриле.

«Ежегодно городской пляж озера Сенеж входит в число наиболее популярных мест для отдыха в регионе. Здесь каждые выходные всех местных жителей и гостей округа ждет развлекательная программа в рамках губернаторского проекта „Лето в Подмосковье“. Со стороны администрации уделяем особое внимание содержанию территории и безопасности отдыхающих», - прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего в этом году на территории Подмосковья работает более 200 зон отдыха у воды и пляжей. С начала летнего сезона их посетили порядка одного миллиона человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Солнечногорск Водоемы

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