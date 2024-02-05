05 февраля 2024, 23:26

Форум «Управдом» в Подмосковье будут проводить ежеквартально

Министерство территориальной политики МО
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Министр территориальной политики Юлия Губанова провела встречу с руководителем Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области. Теперь открытый форум «Управдом» будет проводиться ежеквартально.

По словам Губановой, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия общественной организации и Министерства на территории региона.

«В прошлом году при поддержке Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева определен вектор совместного развития, в том числе по вопросу общего проведения форума „Управдом“. Ассоциация внесла предложения по использованию форума как эффективной площадки повышения качества взаимодействия населения с местной и региональной властью», - рассказала Губанова.

Для проведения форума «Управдом» определены стандарты, которые помогут повысить комфорт жителей Московской области.

«Мероприятие будет проводиться ежеквартально, в удобное для жителей время и в открытом формате, повестка будет формироваться совместно с Ассоциацией. Кроме того, практику проведения форумов распространим не только по ключевым городам муниципалитетов, но и другим населенным пунктам, где видим активность жителей и потребность обсудить вопросы», - пояснила Губанова.

Министр отметила, что график проведения форумов в скором времени появится на официальных сайтах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Андрей Воробьев
05 февраля 2024, 22:59
Обновленный парк имени Олега Степанова в Серпухове показали с воздуха
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Главный парк Серпухова полностью благоустроили в 2021 году. Сейчас жители могут не только проводить время всей семьей, но и посещать концерты.

В парке, который назвали в честь Героя Великой Отечественной войны Олега Степанова, установили детские и спортивные площадки, открыли зону отдыха у пруда, а на главной площади оборудовали сцену для различных мероприятий.

В парке появился арт-кластер, где проходят мастер-классы, фестивали и выставки. Те, кто не представляет свою жизнь без спорта, могут поиграть в мини-футбол или стритбол, имеется и зона для вокаута. Летом для всех желающих доступны занятия по йоге и танцам.

Любители посидеть на свежем воздухе с чашечкой кофе смогут зайти в рестораны, которые работают и зимой, и летом. А в 2022 году в парке открылось отделение ЗАГС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов
05 февраля 2024, 22:32
Кикбоксеры из Подмосковья завоевали первое место на Всероссийском турнире «Золотое кольцо»
Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация кикбоксинга России»
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Сборная команда Московской области по кикбоксингу заняла первое место в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях «Золотое кольцо». На втором месте — спортсмены из Крыма, а бронзу получили кикбоксеры из Санкт-Петербурга.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 35 регионов России.

Состязания прошли в дисциплинах «фулл-контакт», «лоу-кик» и «лайт-контакт», и безоговорочными победителями стала команда из Подмосковья.

В ведомстве отметили, что спортивный турнир был посвящен 1000-летию города Суздаль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Истра
05 февраля 2024, 21:44
Московский областной центр крови опубликовал актуальный отчет по донорам за неделю
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор за прошедшую неделю. По данным отчета, на сегодняшний день в регионе не хватает первой отрицательной группы крови.

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что врачи отмечают повышенную потребность в определенной группе крови красным или желтым цветами.

По словам главного врача по медицинской части Глеба Марнова, донорам чья группа светится зеленым цветом лучше воздержаться от донации крови.

«В случае посещения ими службы крови, их материал будет передан в банк длительного хранения. Также стоит обратить внимание, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании» - пояснил Марнов.

Напомним, что донором может стать каждый гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях один год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина
05 февраля 2024, 21:18
Сотрудники ГУСТ выдали более 200 предостережений о недопустимости нарушений в содержании МКД в январе
ГУСТ МО
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Сотрудники ГУСТ Московской области выдали 201 предостережение о недопустимости нарушений в содержании многоквартирных домов в январе. В антирейтинг городских округов по нарушениям попали Щелково, Сергиево-Посадский, Мытищи, Королев.

Как рассказали в главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области, часть из выписанных в январе предостережений относилась к необходимости предоставления качественных коммунальных услуг, устранению нарушений в начислении платежей за них и размещению информации о деятельности управляющих компаний.

Выдача предостережений происходит на основании обращений жителей. Эта мера направлена на то, чтобы компании, занимающиеся управлением многоквартирными домами, выполняли свою работу качественно и в срок, а также своевременно устраняли недочеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Щелково Королев

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