Форум «Управдом» в Подмосковье будут проводить ежеквартально

По словам Губановой, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия общественной организации и Министерства на территории региона.

«В прошлом году при поддержке Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева определен вектор совместного развития, в том числе по вопросу общего проведения форума „Управдом“. Ассоциация внесла предложения по использованию форума как эффективной площадки повышения качества взаимодействия населения с местной и региональной властью», - рассказала Губанова.

Для проведения форума «Управдом» определены стандарты, которые помогут повысить комфорт жителей Московской области.

«Мероприятие будет проводиться ежеквартально, в удобное для жителей время и в открытом формате, повестка будет формироваться совместно с Ассоциацией. Кроме того, практику проведения форумов распространим не только по ключевым городам муниципалитетов, но и другим населенным пунктам, где видим активность жителей и потребность обсудить вопросы», - пояснила Губанова.

Министр отметила, что график проведения форумов в скором времени появится на официальных сайтах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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