Форум «Управдом» пройдет в Лобне 28 марта

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На форуме с докладами по итогам отопительного сезона выступят представители коммунальных служб округа.

Участникам форума расскажут о проекте «Безопасный дом» и техническом обслуживании газового оборудования в квартирах. Специалисты разберут начисления в Едином платежном документе и познакомят жителей с планами по благоустройству и ремонту жилых домов и подъездов.

Форум «Управдом» состоится 28 марта в 18:00 в здании администрации городского округа Лобня по адресу: улица Ленина, 21.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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