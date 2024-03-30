Форум «Управдом» прошел в Лобне

В ходе форума выяснилось, что наибольшие опасения и интересы жителей связаны с такими аспектами жизни города, как отопление, капитальный ремонт, состояние детских площадок, вывоз мусора, оплата услуг ЖКХ, качество воды и уборка территорий.

«Интерес к диалогу проявляют как жители, так и коммунальщики, которым обратная связь помогает оценить проделанную работу и наметить дальнейший план действий», - отметила глава Лобни Анна Кротова.

В Лобне активно развиваются различные формы взаимодействия между жителями и коммунальными службами. В числе таких форм - выездные приемы администрации, регулярные обходы территорий и чаты управляющих компаний, через которые жители могут напрямую обращаться с вопросами и предложениями.

Форум «Управдом» подтвердил, что открытый диалог с жителями является не только способом повышения их правовой грамотности и обсуждения актуальных проблем, но и эффективной площадкой для обмена опытом и поиска решений даже самых сложных задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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