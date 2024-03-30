30 марта 2024, 14:33

Форум «Управдом» прошел в Лобне

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

В здании администрации городского округа Лобня состоялся форум «Управдом». Основной темой обсуждения стало обслуживание газового оборудования, оплата услуг ЖКХ, а также благоустройство и уборка территорий.

В ходе форума выяснилось, что наибольшие опасения и интересы жителей связаны с такими аспектами жизни города, как отопление, капитальный ремонт, состояние детских площадок, вывоз мусора, оплата услуг ЖКХ, качество воды и уборка территорий.

«Интерес к диалогу проявляют как жители, так и коммунальщики, которым обратная связь помогает оценить проделанную работу и наметить дальнейший план действий», - отметила глава Лобни Анна Кротова.

В Лобне активно развиваются различные формы взаимодействия между жителями и коммунальными службами. В числе таких форм - выездные приемы администрации, регулярные обходы территорий и чаты управляющих компаний, через которые жители могут напрямую обращаться с вопросами и предложениями.

Форум «Управдом» подтвердил, что открытый диалог с жителями является не только способом повышения их правовой грамотности и обсуждения актуальных проблем, но и эффективной площадкой для обмена опытом и поиска решений даже самых сложных задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Лобня
30 марта 2024, 14:55
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил готовность детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцове
Главгосстройнадзор Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Строительство детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцовском округе находится на завершающей стадии. В настоящее время Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку соответствия проектной документации строительства данного объекта.

Дошкольное образовательное учреждение расположено на улице Западная. Строители уже завершили внутренние и внешние инженерные системы, отделочные работы и в скором времени завершат благоустраивать прилегающую территорию. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

Учреждение рассчитано на 130 воспитанников и будет вмещать шесть групп возрастом от двух до семи лет. Внутри детского сада расположены групповые комнаты, спальни, туалеты, учебные кабинеты, спортивный зал, музыкальный класс, а также офисы для административного персонала, психолога и логопеда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство Детские сады
30 марта 2024, 14:38
Жителей Одинцова пригласили на акцию «Сдай старые шины на Мегабак»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Жители Одинцовского округа с 1 апреля получат возможность присоединиться к акции «Сдай старые шины на Мегабак». За участие в экологической акции можно получить ценные призы.

Для участия необходимо сделать снимок с шинами в одном из пунктов приема и опубликовать фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Чем креативнее будет фото - тем выше шансы на победу.

Лучшие участники акции получат сертификаты на покупку шин. За первое место предусмотрен сертификат на 20 тысяч рублей, за второе - 15 тысяч рублей, а за третье - 10 тысяч рублей.

Пункт приема в Одинцове расположен на улице Зеленой, дом № 32. «Мегабак» работает с 9:00 до 18:00, кроме понедельника. Принять участие в акции и выиграть ценные призы можно до 15 мая. Мероприятие направлено на улучшение экологической обстановки в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Экология
30 марта 2024, 14:35
Вопросы газификации рассмотрели на форуме «Управдом» в городском округе Пушкинский
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Пушкинском городском округе прошел форум «Управдом». Главным вопросом стали изменения в обслуживании газового оборудования в многоквартирных домах, включая виды работ, стоимость и порядок оплаты.

С 1 января в Московской области введена единая система технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах, осуществляемая АО «Мособлгаз» согласно федеральному законодательству. Наличие договора на техобслуживание стало обязательным условием для подачи газа, а его отсутствие - основанием для приостановки поставок.

Организаторы форума «Управдом» рассматривают его как ключевое событие для улучшения качества и оперативности решения вопросов в сфере ЖКХ, способствуя открытому и понятному взаимодействию между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и жителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Газпром Пушкино
30 марта 2024, 14:34
Выставка «Карьера и образование» прошла в Подольске
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске прошла десятая выставка высших учебных заведений, инфраструктурных и интеллектуальных решений «Карьера и образование». В ней приняли участие более двух тысяч школьников.

Представители учебных заведений оформили наглядные стенды и продемонстрировали свое техническое оснащение. Для участников выступили преподаватели ведущих образовательных учреждений Москвы и Подольска. Также будущие абитуриенты поучаствовали в мастер-классах. Выставку провели в рамках форума «Развитие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Выставки Образование Наука

Новости по теме