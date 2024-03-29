Форум «Управдом» по вопросам ЖКХ провели в Ступине

В частности, основное внимание уделили газовой безопасности, подготовке жилищного фонда к весенне-летнему периоду и программе модернизации системы теплоснабжения на период 2024 года и среднесрочную перспективу до 2027 года.

На ближайший год запланированы работы по модернизации участков котельных ТЭЦ-17 на проспекте Победы, в квартале «Надежда» и в других районах города. Также планируется реконструкция котельной в микрорайоне «Б» и проведение капитального ремонта участков тепловых сетей в различных частях города.

В долгосрочную программу на 2024–2026 годы войдет строительство 11 блочно-модульных котельных. Участники форума также обсудили вопросы, связанные с реализацией национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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