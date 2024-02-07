07 февраля 2024, 15:52

Форум студенческих отрядов Подмосковья прошел на выставке «Россия» на ВДНХ

МИСК МО
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Региональный форум РСО Московской области прошел на выставке-форуме «Россия». Встреча объединила 230 активистов движения, 107 из них принимают участие в патриотической акции «Снежный десант».

«Ребята из нашего регионального отделения - одни из самых активных представителей молодежи Подмосковья. Они участвуют в грантовых конкурсах, помогают пенсионерам, собирают гуманитарную помощь, помогают семьям СВО. В Московской области отделение начало свою работу в 2020 году, сейчас оно насчитывает более 3500 активистов», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Акция «Снежный десант», которая сейчас проходит в Подмосковье, подразумевает добровольную уборку снега и помощь старшему поколению. Кроме того, студотрядовцы проводят с ребятами занятия и мастер-классы. Например, молодые люди разработали урок по изучению алфавита и развитию речи через звуки и скороговорки для младших детей, а для подростков - урок по актерскому мастерству.

«„Снежный десант“ проводится в Подмосковье четвертый год подряд. Более 100 активистов выезжают в отдаленные деревни и села региона, помогают ветеранам и семьям военнослужащих по хозяйству и в уборке снега», - рассказал руководитель регионального отделения РСО Павел Ковалев.

5 февраля отряд «Сияние» выезжал в село Марфино под Мытищами. За три дня студенты успели провести пять мастер-классов для детей и концерт для взрослых, убрали от снега территории исторических мемориалов и краеведческого музея.

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Выставки Дети Молодежь Студенты ВДНХ
07 февраля 2024, 16:04
Раменский округ вошел в тройку лидеров Подмосковья по числу выданных значков ГТО в 2023 году
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Раменский округ вошел в топ-3 Московской области в неофициальном зачете по количеству знаков ГТО в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры региона.

На счету жителей округа 4,2 тысячи знаков отличия ГТО: 2,1 тысячи золотых, почти 1,2 тысячи серебряных и 974 бронзовых. Таким образом округ стал третьим среди лидеров.

Первое место по количеству выданных знаков досталось Химкам, второе - Красногорску. Всего в 2023 году жители Московской области получили 55,5 тысячи знаков комплекса ГТО.

Напомним, на территории Московской области работает 68 центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Со списком адресов можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Раменское
07 февраля 2024, 15:39
Андрей Воробьев: дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы
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Дорогу от М-9 «Балтия» строят в Павловской Слободе под Истрой в два этапа. Она облегчит движение машин в этом направлении и выведет транзитный поток из населенного пункта. Сейчас подготовительный этап, после которого в апреле начнется активный. Вместе с тем появятся мосты через реку Беляну, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Приступить к работам планируют уже в апреле этого года.

«Я очень надеюсь, что в течение полутора лет и инженерные сооружения сделаем, и подготовку территории осуществим, и, самое главное, саму магистраль построим», - заключил глава Подмосковья.

Сейчас на строительную площадку завозят материалы, полноценная работа начнется 1 апреля.

«Откроем дорогу к 1 сентября 2025 года - на год раньше срока», - сказал представитель подрядчика Агаси Газоян.

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К сентябрю 2025 года откроют дорогу от Новорижского шоссе к Академической улице в Павловской Слободе.

«Двухполосная дорога длиной 2,6 километра нужна тем, кто едет со стороны Истры или Москвы. Водители смогут быстрее доехать с Новой Риги и не заезжать в поселок. Так мы дополнительно снизим нагрузку на Павловскую Слободу», - сообщил Андрей Воробьев.

Кроме того, построят три моста через реку Беляну и выезд на существующую транспортную развязку на М-9 «Балтия».

Это поможет облегчить движение в нескольких точках Истры, подчеркнул губернатор.

По проекту предусмотрели комфортное освещение, тротуары, ливневую канализацию. По словам Андрея Воробьева, удобство необходимо в каждой детали.

Андрей Воробьев
07 февраля 2024, 15:17
Свыше 200 водителей автобусов пришли на работу в «Мострансавто» с начала года
"Мострансавто"
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Компания «Мострансавто» продолжает набор водителей автобусов для работы на регулярных маршрутах в Подмосковье. В прошлом году штат перевозчика пополнили 3 299 шоферов, в том числе 53 женщины. В январе трудоустроились еще 200 человек.

С начала 2024 года на работу в «Мострансавто» пришли более 200 водителей, включая восемь женщин. Компания продолжает поиск сотрудников.

Для водителей «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: это бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья. Увеличенный отпуск до 42 календарных дней, форменная одежда, путевки в детские оздоровительные лагеря, премии - все это также доступно шоферам компании.

Актуальные вакансии можно посмотреть на официальном сайте «Мострансавто». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам 7 (495) 419-17-95 или 7 (903) 161-92-91. Компания приглашает на работу водителей с открытой категорией D.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Автобусы Водители
07 февраля 2024, 14:54
Уборку снега в деревне Фенино под Балашихой сделают централизованной после обращений жителей
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После жалоб местных жителей на некачественную уборку снега три зоны очистки в деревне Фенино под Балашихой объединят в одну. Как оказалось, коммунальщики не могли разобраться, где муниципальная зона, а где региональная.

Начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи Ян Вергун на встрече с жителями заявил, что после объединения трех зон в одну, снег будут чистить своевременно на всех улицах.

Жительница Фенино Галина Полозова предложила пустить по улице один трактор, который бы расчищал все улицы и отметила, что деревня небольшая и много времени уборка не займет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Снегопад

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