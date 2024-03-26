Форум равных возможностей для семей с детьми-инвалидами проведут в Химках

Специалисты расскажут о возможностях работы и мерах поддержки детей с ОВЗ, а также познакомят родителей с компаниями, которые оказывают социальные, медицинские и образовательные услуги.

Форум приурочен ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Мероприятие состоится по адресу: улица Ленинградская, 18а (МСК «Восход»). Начало в 11:00.

Организаторы - Совет семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Он сформировался в 2023 году и проводит регулярные встречи для родителей.

Ранее стало известно, что семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.